सारंडा जंगल में नक्सली हमला! आईईडी विस्फोट में CRPF इंस्पेक्टर सहित तीन जवान जख्मी

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के घने सारंडा जंगल से फिर नक्सल हिंसा की खबर आई है. शुक्रवार की देर शाम जराईकेला थाना क्षेत्र के सामठा के बाबूडेरा इलाके में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट कर दिया. इस धमाके में सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर केके मिश्रा समेत तीन जवान घायल हो गए हैं. घायलों में रामकृष्ण गागराई और मंटू कुमार भी शामिल हैं.

ये घटना उस समय हुई जब सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चला रही थी. जैसे ही जवान पहाड़ी क्षेत्र में आगे बढ़े, नक्सलियों ने छिपकर आईईडी विस्फोट कर दिया. जोरदार धमाके से आसपास का इलाका दहशत में आ गया. घायल जवानों को बचाने के लिए तुरंत मेडिकल टीम मौके पर भेजी गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में रामकृष्ण खरसावां के विधायक कृष्ण गागराई के भाई बताए जा रहे हैं.

पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने इस आईईडी विस्फोट की पुष्टि की है. एसपी ने बताया कि इस घटना मे तीनों घायलों की हालत अब स्थिर है और उनका इलाज जारी है. इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सघन सर्च ऑपरेशन जारी है. पुलिस को आशंका है कि हाल के दिनों में बढ़े नक्सल विरोधी अभियानों के जवाब में यह हमला किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे सारंडा जंगल क्षेत्र में हाई अलर्ट पर हैं ताकि किसी भी बड़ी घटना को रोका जा सके.