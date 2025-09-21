प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी
प्रकाश जैसे ही एक खास आवाज लगाते हैं कौवों का झुंड अचानक से आकर वहां मंडराने लगता है.
धमतरी: पक्षियों को दाना पानी देना हिन्दू मान्यताओं में सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब दौड़धूप से भरी जिंदगी में बहुत कम पक्षी प्रेमी हैं, जो पक्षियों को दाना देकर उनकी चहक से दिन की शुरुआत करते हैं. इनमें छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के प्रकाश भी शामिल हैं.
कौवों से इंसान की अनोखी दोस्ती: प्रकाश और कौवों की गजब की कहानी है. प्रकाश पिछले 30 वर्षों से कौवों को दाना खिला रहे हैं. लेकिन बदलते पर्यावरण के चलते प्रकाश भी अब कौवा को लेकर चिंतित हैं. हालांकि पितृ पक्ष में प्रकाश के पास हजारों कौवे आते हैं. लोगों का मानना है कि प्रकाश के कारण ही धमतरी में कौवों की आवाज सुनाई पड़ती है.
पितृपक्ष 2025: पितृपक्ष में लोग पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अपने पितरों को खुश करने के लिए गाय, कुत्तों और कौवों को भोजन खिलाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भोजन कराने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं. लेकिन धमतरी के प्रकाश आडवाणी सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि हर रोज कौवों को भोजन करवाकर अपना दायित्व पूरा करते हैं.
गोलबाजार में है कपड़ों की दुकान: धमतरी शहर के गणेश चौक में रहने वाले प्रकाश आडवाणी की गोलबाजार में कपड़ों की छोटी सी दुकान है. घर पर चार सदस्य रहते हैं, लेकिन वह कौवों को भी परिवार का सदस्य मानते हैं. प्रकाश आडवाणी अपनी दुकान से होने वाली कमाई से परिवार का भरण-पोषण करते हैं. साथ ही इसी कमाई का एक हिस्सा वो अपने खास दोस्तों यानी कौवों पर भी खर्च करते हैं.
सालों से चली आ रही परंपरा: प्रकाश आडवाणी पिछले 30 साल से इसी तरह कौवों को सुबह दाना देते हैं. प्रकाश जब छोटे थे तो उनके माता पिता इसी काम को किया करते थे. तब कौवों के लिए ये जगह उनके दूसरे घर जैसा हो गया. माता-पिता के गुजर जाने के बाद प्रकाश ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने कौवों को खाना देना बंद नहीं किया. आज भी वो हर सुबह कौवों को खाना देने के लिए समय पर छत में चले जाते हैं.
आवाज लगाते ही चले आते हैं कौवे: प्रकाश आडवाणी बताते हैं कि करीब 30 साल से कौवों को दाना खिला रहे हैं. यह सामान्य बात है. अच्छा लगता है. उन्होंने बताया कि जो घर पर खाते हैं जैसे बिस्किट, मिक्चर, चावल इसे कौवों को भी खिलाते हैं. घर पर साल भर कौवे आते हैं, लेकिन पितृपक्ष में 15 दिन पहले से बाहर से भी कौवे आते हैं, जो एक-दो महीने रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं.
परिंदे बन गए हैं दोस्त: प्रकाश सुबक करीब 1 घंटे पक्षियों के साथ बिताते हैं. प्रकाश कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास कौवे आते हैं. मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे सिखाया है. पिता स्वर्गीय कल्याण दास आडवाणी दाना दिया करते थे और वह कुछ दिन के लिए बाहर चले गए, तब से मुझे भी कौवों को दाना देना अच्छा लगता है. वह मुझे सुकून देते हैं, आशीर्वाद देते हैं.
प्रदूषण से बढ़ता खतरा: प्रकाश आडवाणी ने कौवों को लेकर चिंता भी जाहिर की है. उनका कहना है कि आज प्रदूषण बढ़ रहा है. शहरीकरण होने से पक्षियों की कमी हो रही है. इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए. कौवे हर जगह हैं. कौवे विलुप्त नहीं हुए हैं. वह सावधान किस्म के पक्षी हैं. सामान्य जगह पर वह बगैर रिस्क के भी आते हैं. मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपको जब भी वक्त मिले पक्षियों को दाना-पानी जरूर दें.
क्या है मान्यता: स्थानीय हरीश चौबे ने कहा कि पुरानी सनातन परंपरा रही है कि पितृपक्ष में कौवों का ज्यादा महत्व है. लोग कौवों का इंतजार करते हैं कि हम उन्हें भोजन देंगे तो हमारे पितरों को भोजन मिलेगा. लेकिन आज पर्यावरण असंतुलन की वजह से कौवे ज्यादा दिखाई नहीं देते.
पशु पक्षियों की सेवा का भाव रखना चाहिए: हरीश चौबे कहते हैं प्रकाश आडवाणी कौवों की पिछले कई सालों से सेवा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं हमारे आसपास जो कौवे दिख रहे हैं, उसमें प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है. सभी को कोशिश करना चाहिए कि कौवे ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षियों को हमारा सहयोग होना चाहिए. प्रकाश आडवाणी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कौवों के लिए खर्च करते हैं. यह हमारे लिए प्रेरणा वाली बात है.
लुप्त हो रहे हैं ये परिंदे: स्थानीय कोमल संभाकर ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पक्षी विलुप्ति की कगार पर हैं. जैसा हम देख रहे हैं. प्रकाश आडवाणी के घर हजारों की संख्या में कौवों का आना यह आश्चर्यजनक बात है. सरकार और शासन प्रशासन को प्रदूषण को रोकने कोई उचित उपाय करना चाहिए.
कलेक्टर ने की प्रकाश आडवाणी की तारीफ: धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने भी प्रकाश आडवाणी की प्रशंसा की है. कलेक्टर का कहना है कि बहुत ही गर्व का विषय है जो प्रकाश आडवाणी पक्षियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. पशु पक्षी हमारी प्रकृति का हिस्सा है. इंसानों के बीच पशु पक्षियों का अपना अलग स्थान है. इनके बिना सुंदर प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती. आज सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ध्यान देना चाहिए.
