नवरात्र का दूसरा दिन: मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित, दिल्ली-NCR में गूंजे जयकारे, मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़

नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है. नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है.

झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़
झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2025 at 8:46 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. यह ज्ञान और तप की देवी हैं. उनकी पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है. यह ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं.

नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है. दिल्ली की अलग-अलग मंदिरों में सुबह से ही माता रानी के जयकारें सुनाई दे रहें है. दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में जिम झंडेवालन देवी मंदिर, छतरपुर का श्री अध्य कात्यानी देवी पीठ मंदिर, कालकाजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है.

मंदिरों में भक्तों का उत्साह

दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर श्री माता झंडेवालन देवी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही है. खास तौर पर यूथ काफी ज्यादा दर्शन के लिए पहुंच रहा है. जहां सुबह 4:00 बजे से ही भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. जय माता दी के तारों से प्रांगण गूंज रहा है हर आयु वर्ग के लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

बता दें कि हिंदू धर्म में 9 दिन काफी अहम होते हैं लोगों में बड़ी आस्था होती है. कुछ लोग तो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और कुछ लोग शुरुआत का पहला नवरात्रा और लास्ट का नवरात्र के दिन व्रत रहते हैं हर कोई माता के दरबार में अपनी-अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचता है.

शारदीय नवरात्र के पहले सोमवार को माता की अगवानी के लिए दुर्गा मंदिरों सहित घर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नवरात्रि के दूसरे दिन महा ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के दर्शन किए जाते है. वहीं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और मंदिर के सेवादार मोर्चा संभाले हुए है. मंदिर में साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है.

