ETV Bharat / state

छोटी काशी भिवानी के मंदिरों में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का हुजूम, भक्तों ने की मां काली की पूजा

भिवानी: नवरात्रि के सप्तमी दिवस पर सोमवार को मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया. भिवानी शहर के विभिन्न शक्ति पीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना-जाना लगा रहा. देवसर धाम, भोजवाली देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर, पहाड़ी माता मंदिर, काली माता मंदिर, हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहर गिरी आश्रम और जोगीवाला मंदिर स्थित माता देवी दरबार में सातवें नवरात्रि पर मां काली की पूजा अर्चना धूमधाम से संपन्न हुई. सिद्धपीठ बाबा जहर गिरी आश्रम में महंत डॉ. अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंगलाचरण किया गया. महंत ने मां कात्यायनी का षोडशोपचार पूजन संपन्न कराते हुए श्रद्धालुओं को देवी महिमा का संदेश दिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर आरती और भजन में भाग लिया.

मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया: देवसर धाम में भी विशेष श्रद्धा का वातावरण रहा. पुजारी कंवरपाल, राजबीर, घनश्याम और सुनील सहित अन्य भक्तों ने मां भगवती की स्तुति और महिमा पर प्रकाश डाला. मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है और यहां दूर-दराज से श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. आयोजकों के अनुसार देश-विदेश से माता के भक्त नवरात्रि में विशेष रूप से दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.