छोटी काशी भिवानी के मंदिरों में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का हुजूम, भक्तों ने की मां काली की पूजा

भिवानी में नवरात्रि के सप्तमी के अवसर पर मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखी गई.

Navratri 2025
भिवानी में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के लिए उमड़े भक्त (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2025 at 11:41 PM IST

2 Min Read
भिवानी: नवरात्रि के सप्तमी दिवस पर सोमवार को मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया. भिवानी शहर के विभिन्न शक्ति पीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना-जाना लगा रहा. देवसर धाम, भोजवाली देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर, पहाड़ी माता मंदिर, काली माता मंदिर, हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहर गिरी आश्रम और जोगीवाला मंदिर स्थित माता देवी दरबार में सातवें नवरात्रि पर मां काली की पूजा अर्चना धूमधाम से संपन्न हुई. सिद्धपीठ बाबा जहर गिरी आश्रम में महंत डॉ. अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंगलाचरण किया गया. महंत ने मां कात्यायनी का षोडशोपचार पूजन संपन्न कराते हुए श्रद्धालुओं को देवी महिमा का संदेश दिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर आरती और भजन में भाग लिया.

मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया: देवसर धाम में भी विशेष श्रद्धा का वातावरण रहा. पुजारी कंवरपाल, राजबीर, घनश्याम और सुनील सहित अन्य भक्तों ने मां भगवती की स्तुति और महिमा पर प्रकाश डाला. मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है और यहां दूर-दराज से श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. आयोजकों के अनुसार देश-विदेश से माता के भक्त नवरात्रि में विशेष रूप से दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

भिवानी में नवरात्रि पर भक्तिमय माहौल (Etv Bharat)

नवरात्रि नारी शक्ति के सम्मान का संदेश देता है: पुजारी कंवरपाल, राजबीर, घनश्याम और सुनील ने कहा कि "नवरात्रि केवल देवी पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान का संदेश भी देता है. नारी ही सृष्टि की आधारशिला है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र को ऊर्जा एवं प्रेरणा देती है." उन्होंने कहा कि "इस पावन अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हम मातृशक्ति का आदर करेंगे, बेटियों को समान अधिकार देंगे और नारी सामर्थ्य को पहचानते हुए उनके योगदान को सच्चा सम्मान देंगे."

नवरात्रि भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का संदेश दिया: पूरे शहर में सप्तमी के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का उत्सवमय वातावरण देखने को मिला. मंदिरों में भक्तों की कतारें लगीं, वहीं महिलाओं ने विशेष पूजन कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. बच्चों और युवाओं में भी उत्साह देखते ही बन रहा था. नवरात्रि के इस पर्व ने एक बार फिर भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का संदेश दिया.

