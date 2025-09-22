ETV Bharat / state

श्री नैना देवी में शारदीय नवरात्रों की भव्य शुरुआत, मंदिर में किए गए हैं खास इंतजाम

श्री नैना देवी मंदिर में उमड़ी भीड़ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 22, 2025 at 8:55 AM IST | Updated : September 22, 2025 at 9:15 AM IST 3 Min Read

बिलासपुर: हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित श्रद्धा का केंद्र और शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रों की शुरुआत आज भव्य रूप से हो गई है. सुबह की मंगल आरती और वेद-मंत्रों के उच्चारण से पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा. पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की और अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की. श्री नैना देवी मंदिर बिलासपुर जिले में स्थित है, नवरात्रों के अवसर पर आस्था का महाकुंभ बन गया है. आज सुबह से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल समेत देश के अन्य हिस्सों से श्रद्धालुओं के जत्थे मंदिर पहुंचने लगे. मंदिर प्रांगण में जयकारों की गूंज और घंटियों की मधुर ध्वनि ने भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया. भक्त यहां न केवल दर्शन के लिए आ रहे हैं, बल्कि परंपरा के अनुसार श्री नैना देवी धाम से ज्योति लेकर भी जा रहे हैं. ये ज्योति भ्कत अपने घरों में नवरात्रों के दौरान जलाकर रखते हैं. यही नहीं, यहां स्थित प्राचीन हवन कुंड में श्रद्धालु आहुति डाल रहे हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. मंदिर न्यास की तरफ से भी हर सुविधा सुनिश्चित की गई है. जगह-जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, जल व्यवस्था, भोजन प्रसाद केंद्र, लाइनिंग व्यवस्था, और सफाई के खास प्रबंध किए गए हैं. श्री नैना देवी मंदिर में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat) माता सती के गिरे थे नेत्र

श्रद्धालुओं को लाइनों में मंदिर दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, ताकि कोई अव्यवस्था न हो. मंदिर मार्ग पर जगह-जगह प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग बनाए गए हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण में रहे. मंदिर के मुख्य पुजारी लक्की शर्मा ने बताया कि 'यह वही स्थान है जहां माता सती के नेत्र गिरे थे, और तभी से इसे श्री नैना देवी धाम के नाम से जाना जाता है. यही कारण है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. नवरात्रों में मां की उपासना करने यहां आने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है. श्री नैना देवी मंदिर केवल हिमाचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत में आस्था का प्रमुख केंद्र है. इस मंदिर की मान्यता है कि यहां देवी सती की शक्ति स्थिर है और जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है. नवरात्रों के दौरान मंदिर में विशेष पूजन, हवन, कन्या पूजन, भंडारे और जागरण आयोजित होते हैं. ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी भक्ति और श्रद्धा से निभाई जा रही है.' देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु नवरात्रों के अवसर पर यहां विशाल मेला भी लगता है, जिसमें स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प, भोजन, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. यह मेला न केवल धार्मिक महत्त्व रखता है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री नैना देवी धाम में नवरात्रों का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और व्यवस्था के साथ हुआ है. आने वाले दिनों में मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां देश-विदेश के श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं. ये भी पढ़ें: यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

Last Updated : September 22, 2025 at 9:15 AM IST