हरि-हर के संग कार्तिक की आराधना: बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
देवघर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. कार्तिक महीने में लोग हरि और हर की एक साथ पूजा कर रहे हैं.
Published : October 8, 2025 at 2:49 PM IST
देवघर: हिंदू पंचांग के अनुसार पावन कार्तिक माह के प्रारंभ होते ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा है. सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर नगरी के गलियारों में 'हरि हर हरि बोल' के स्वर गूंजने लगे. श्रद्धालु भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की एक साथ आराधना में लीन हैं.
यह महीना वैराग्य, तप और भक्ति का संगम माना गया है. शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करते हैं, अतः इस काल में की गई साधना अक्षय फलदायिनी होती है. इन दिनों, हरि-हर नाम का जाप, प्रभात फेरी और बैद्यनाथ धाम में विशेष जलाभिषेक अपार श्रद्धा का स्रोत हैं.
यह महीना पुण्य संचय का महापर्व हैः वरिष्ठ पंडा
मंदिर परिसर में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु मुंडन संस्कार, तुलसी विवाह, दीपदान और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करने में व्यस्त हैं. वरिष्ठ पंडा वल्लभ मिथिलेश झा ने बताया कि 'कार्तिक माह में बाबा धाम में श्रद्धालुओं की चहल-पहल निरंतर बनी रहती है. भक्त एक माह तक यहीं ठहरकर स्नान, दान और व्रत के नियमों का पालन करते हैं. यह महीना पुण्य संचय का महापर्व है.'
इसी क्रम में वरिष्ठ पुजारी लंबोदर परिहस्त ने कहा कि 'कार्तिक में आने वाले श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन करते हैं. गंगा स्नान के पश्चात वे स्वयं निर्मित भोजन ही ग्रहण करते हैं. इस माह की कांवड़ यात्रा कठिनतम मानी जाती है, क्योंकि साधक उपवास और संयम का पालन करते हुए ही जल अर्पण करते हैं.'
मनोकामना पूरी होती हैः श्रद्धालु
श्रद्धालु प्रभाकर उर्फ लाल बाबा के अनुसार, 'यह महीना स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अवतरण काल माना जाता है, जो भक्त इस काल में दोनों देवताओं की पूजा करते हैं, उसकी प्रत्येक मनोकामना सिद्ध होती है.
वहीं एक अन्य श्रद्धालु आर.एन. तिवारी ने कहा कि 'कार्तिक में देवघर की धरती आध्यात्मिक ऊर्जा से पुलकित हो उठती है. जैसे-जैसे दीपावली समीप आती है, मंदिर प्रांगण में दीपों की ज्योति आकाश को आलोकित करती है. यह माह केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और लोक कल्याण का भी उत्सव है.'
देवघर की अस्मिता का प्रतीक
देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और भीड़-नियंत्रण के सुदृढ़ प्रबंध किए हैं. अनुमान है कि पहले दिन ही पचास हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर चुके हैं.
गौरतलब है कि पंचांग के अनुसार 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले कार्तिक मास के दौरान बाबा नगरी में हरि और हर के संयुक्त पूजन की यह अद्भुत परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी देवघर की अस्मिता का प्रतीक है.
