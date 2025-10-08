ETV Bharat / state

हरि-हर के संग कार्तिक की आराधना: बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

देवघर: हिंदू पंचांग के अनुसार पावन कार्तिक माह के प्रारंभ होते ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा है. सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर नगरी के गलियारों में 'हरि हर हरि बोल' के स्वर गूंजने लगे. श्रद्धालु भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की एक साथ आराधना में लीन हैं.

यह महीना वैराग्य, तप और भक्ति का संगम माना गया है. शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करते हैं, अतः इस काल में की गई साधना अक्षय फलदायिनी होती है. इन दिनों, हरि-हर नाम का जाप, प्रभात फेरी और बैद्यनाथ धाम में विशेष जलाभिषेक अपार श्रद्धा का स्रोत हैं.

कार्तिक माह के महत्व पर पंडा और भक्तों के बयान (Etv Bharat)

यह महीना पुण्य संचय का महापर्व हैः वरिष्ठ पंडा

मंदिर परिसर में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु मुंडन संस्कार, तुलसी विवाह, दीपदान और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करने में व्यस्त हैं. वरिष्ठ पंडा वल्लभ मिथिलेश झा ने बताया कि 'कार्तिक माह में बाबा धाम में श्रद्धालुओं की चहल-पहल निरंतर बनी रहती है. भक्त एक माह तक यहीं ठहरकर स्नान, दान और व्रत के नियमों का पालन करते हैं. यह महीना पुण्य संचय का महापर्व है.'

इसी क्रम में वरिष्ठ पुजारी लंबोदर परिहस्त ने कहा कि 'कार्तिक में आने वाले श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन करते हैं. गंगा स्नान के पश्चात वे स्वयं निर्मित भोजन ही ग्रहण करते हैं. इस माह की कांवड़ यात्रा कठिनतम मानी जाती है, क्योंकि साधक उपवास और संयम का पालन करते हुए ही जल अर्पण करते हैं.'