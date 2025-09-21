पितृ पक्ष का समापन आज: अमावस को चंबल और पार्वती नदी में दिन भर चले तर्पण
अमावस को चंबल और पार्वती नदियों में सुबह से भीड़ रही. पितृ पक्ष के आखिरी दिन पूर्वजों का तर्पण किया गया.
Published : September 21, 2025 at 12:48 PM IST
धौलपुर: अमावस के साथ ही रविवार को पितृ पक्ष संपन्न हो जाएगा. श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन चंबल नदी में सैकड़ों लोगों ने अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया. रविवार दोपहर ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों की आत्मा को शांति की प्रार्थना की.
आचार्य बृजेश शास्त्री ने बताया 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुए. 16 दिन पितृपक्ष के दौरान सनातन अनुयायियों ने पूर्वज और पितरों का तर्पण किया. जिन लोगों ने तर्पण नहीं किया, वे पितृ पक्ष के आखरी दिन पितरों को तर्पण कर सकते हैं. पौराणिक मान्यता के मुताबिक, सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व होता है. देवलोक से पूर्वज धरती पर पितृपक्ष अवधि में तर्पण के लिए आते हैं. पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से परिवार में सुख, समृद्धि एवं शांति बनी रहती है. पितृपक्ष के आखिरी दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक होता है. इसके अलावा कौआ और गाय के लिए भी ग्रास निकाला जाता है.
चंबल और पार्वती में भीड़: पितृ पक्ष के आखिरी दिन पवित्र नदी चंबल एवं पार्वती पर भीड़ देखी गई. सुबह 6 बजे से लोग पूर्वजों को तर्पण के लिए नदियों के तटों पर पहुंचे. आचार्य और विद्वानों ने पूजा पाठ और तर्पण कराए.
कल से मांगलिक कार्य: पितृपक्ष अवधि के दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद थे. 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे. नवरात्र के साथ ही मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे. इस बार शारदीय नवरात्र में आस्था की विशेष धूम देखने को मिलेगी.