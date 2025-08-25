भोजपुर: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह आरा में एक कार्यक्रम के लिए पहुंची थीं. उनके आने की खबर सुनते ही जेल रोड पर हजारों फैंस की भीड़ जमा हो गई. व्हाइट साड़ी अक्षरा बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्हें देखने की चाह में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, जिससे भारी जाम लग गया. भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा.

पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज: कार्यक्रम स्थल पर अक्षरा सिंह को देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ बेकाबू हो गई. स्थिति ऐसी हो गई कि अक्षरा की गाड़ी को जाम से निकालना मुश्किल हो गया. पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया. इस कार्रवाई के बाद ही सड़क पर जाम हट सका और अक्षरा सिंह आरा से पटना के लिए रवाना हो पाईं. हालांकि, लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं.

अक्षरा ने किया प्रशंसकों का मनोरंजन: अक्षरा सिंह ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गाने गाकर माहौल में चार चांद लगा दिया. उनके गानों ने दर्शकों का दिल जीत लिया. अक्षरा ने मंच से कहा कि आरा पहुंचकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने बाबू कुंवर सिंह की धरती पर आना गर्व की बात बताया.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: कार्यक्रम के दौरान भीड़ के अनियंत्रित होने और लाठीचार्ज की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस और आयोजकों को पहले से बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे. भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी गई.

राजनीति में आने की अटकलों पर बोली अक्षरा: कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह से जब राजनीति में आने के सवाल पूछे गए, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है. हाल ही में उनकी प्रशांत किशोर से मुलाकात की खबरों ने राजनीति में उनके प्रवेश की अटकलों को हवा दी थी.

“मैं प्रशांत किशोर से मिली थी, लेकिन मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है. मैं चाहती हूं कि लोग मुझे एक कलाकार के रूप में ही देखें.”-अक्षरा सिंह, भोजपुरी अभिनेत्री

अक्षरा का फिल्मी करियर पर फोकस: अक्षरा सिंह ने अपने प्रशंसकों से अपील की कि वे उन्हें एक अभिनेत्री और गायिका के रूप में ही प्यार दें. उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान अपने फिल्मी करियर और कला पर केंद्रित है. भोजपुरी सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकीं अक्षरा ने यह भी जोड़ा कि वे अपने दर्शकों के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगी.

आरा वासियों के लिए अक्षरा का खास संदेश: अक्षरा सिंह ने आरा के लोगों के उत्साह और प्यार की सराहना करते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा. उन्होंने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आरा की यह पल उनके दिल में हमेशा रहेगा.

