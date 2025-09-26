बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, भीड़ ने की नारेबाजी; पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज
कई बाइकों को नुकसान, बल प्रयोग के बाद सड़क पर से हटे लोग, उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान में जुटी पुलिस.
बरेली: बरेली में जुमे की नमाज के बाद बेकाबू भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई. जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए. नारेबाजी करने लगे. हालात बेकाबू होते दिखने लगे. पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस सीसीटीव फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है. इधर, लाठीचार्ज के बाद सड़क पर जूते-चप्पल बिखरे पड़े दिखे. कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है.
बता दें कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत (कौंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' पर टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में धरना-प्रदर्शन और फिर ज्ञापन देने का ऐलान किया था. जबकि जिले में धारा 123 BNSS लगी हुई है. जिसके चलते जिला प्रशासन किसी को भी बिना अनुमति रैली, धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहा है. बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी.
शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटने लगी. इसके साथ ही नारेबाजी होने लगी. पुलिस से झड़प की नौबत आ गई. भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. लाठीचार्ज होते ही भीड़ पीछे हटने लगी. इस दौरान कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. इस संबंध में डीआईजी अजय साहनी ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद लोग नारेबाजी कर रहे थे. उनको हटाया गया है. पुलिस जांच कर रही है. मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. मौलाना तौकीर के आवाहन पर कहा कि पुलिस जांच कर रही है.
