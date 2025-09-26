ETV Bharat / state

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, भीड़ ने की नारेबाजी; पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज

कई बाइकों को नुकसान, बल प्रयोग के बाद सड़क पर से हटे लोग, उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान में जुटी पुलिस.

बरेली में पुलिस ने किया लाठीचार्ज.
बरेली में पुलिस ने किया लाठीचार्ज. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 4:12 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: बरेली में जुमे की नमाज के बाद बेकाबू भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई. जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए. नारेबाजी करने लगे. हालात बेकाबू होते दिखने लगे. पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस सीसीटीव फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है. इधर, लाठीचार्ज के बाद सड़क पर जूते-चप्पल बिखरे पड़े दिखे. कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है.

बरेली में लाठीचार्ज. (Video Credit; ETV BHARAT)

बता दें कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत (कौंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' पर टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में धरना-प्रदर्शन और फिर ज्ञापन देने का ऐलान किया था. जबकि जिले में धारा 123 BNSS लगी हुई है. जिसके चलते जिला प्रशासन किसी को भी बिना अनुमति रैली, धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दे रहा है. बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई थी.

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटने लगी. इसके साथ ही नारेबाजी होने लगी. पुलिस से झड़प की नौबत आ गई. भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. लाठीचार्ज होते ही भीड़ पीछे हटने लगी. इस दौरान कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. इस संबंध में डीआईजी अजय साहनी ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद लोग नारेबाजी कर रहे थे. उनको हटाया गया है. पुलिस जांच कर रही है. मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. मौलाना तौकीर के आवाहन पर कहा कि पुलिस जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: बरेली में आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने किया प्रदर्शन का ऐलान, डीएम-एसपी ने फोर्स के साथ की गश्त, कहा- बिना अनुमति नहीं होगा प्रोग्राम

Last Updated : September 26, 2025 at 5:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BAREILLY JUMA NAMAZ LATHICHARGECLASH BAREILLY POLICE LATHICHARGEVIOLENCE IN BAREILLYMAULANA TAUQEER RAZA DIG AJAY SAHNILATHICHARGE IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.