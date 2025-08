ETV Bharat / state

सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला, बाबा की भक्ति में डूबे भक्त - SAWAN LAST SOMWAR 2025

सावन का आखिरी सोमवार ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : August 4, 2025 at 10:59 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 11:23 AM IST 3 Min Read

हरिद्वार: आज सावन का अंतिम सोमवार है. भगवान शिव की भक्ति को समर्पित सोमवार के दिन हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. यहां कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. लोग सुबह से मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान की शिव की आराधना कर रहे है. हरिद्वार में सुबह से तेज बारिश जारी है, हालांकि भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है. सावन के महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है. साल भर लोग यहां जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. हालांकि सावन के दिनों में मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़: सावन का आखरी सोमवार है यानि शिव की भक्ति का सावन के माह का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन. मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है. इसलिए इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से उनकी अपार कृपा मिलती है. पौराणिक मान्यता है कि सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यही से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं. सावन में शिवभक्ति से हर मुराद होती है पूरी: हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं. दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई हैं, सावन के माह के आखिरी सोमवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. सावन के महीने का शिव भक्तों को इंतजार रहता है. मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करने से सभी मुराद पूरी होती है.

सावन में कनखल में विराजते हैं भोलेनाथ: यह भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं. हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने के साथ ही पुष्प और पत्ते चढ़ा रहे हैं. दक्ष प्रजापति मंदिर तक कैसे पहुंचे: हरिद्वार स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर तक विभिन्न परिवहन साधनों से पहुंचना सुविधाजनक है. शहर के केंद्र से, यह छोटी ड्राइव या पैदल दूरी पर है. पर्यटक बिना किसी परेशानी के यात्रा के लिए ऑटो-रिक्शा या टैक्सी का विकल्प भी चुन सकते हैं. अगर आप शहर से बाहर से आ रहे हैं, तो हरिद्वार सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन है. निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जौलीग्रांट हवाई अड्डा है. वहां से यात्री मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या सार्वजनिक बसें ले सकते हैं. बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पंचांग के हिसाब से अभी तीसरी सोमवार है, आने वाला सोमवार आखिरी होगा. पढ़ें-सावन सोमवार पर केदारनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए लोग

हरिद्वार: आज सावन का अंतिम सोमवार है. भगवान शिव की भक्ति को समर्पित सोमवार के दिन हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. यहां कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. लोग सुबह से मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान की शिव की आराधना कर रहे है. हरिद्वार में सुबह से तेज बारिश जारी है, हालांकि भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है. सावन के महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है. साल भर लोग यहां जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. हालांकि सावन के दिनों में मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है. दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़: सावन का आखरी सोमवार है यानि शिव की भक्ति का सावन के माह का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन. मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है. इसलिए इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से उनकी अपार कृपा मिलती है. पौराणिक मान्यता है कि सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यही से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं. सावन में शिवभक्ति से हर मुराद होती है पूरी: हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं. दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई हैं, सावन के माह के आखिरी सोमवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. सावन के महीने का शिव भक्तों को इंतजार रहता है. मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करने से सभी मुराद पूरी होती है. सावन में कनखल में विराजते हैं भोलेनाथ: यह भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं. हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने के साथ ही पुष्प और पत्ते चढ़ा रहे हैं. दक्ष प्रजापति मंदिर तक कैसे पहुंचे: हरिद्वार स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर तक विभिन्न परिवहन साधनों से पहुंचना सुविधाजनक है. शहर के केंद्र से, यह छोटी ड्राइव या पैदल दूरी पर है. पर्यटक बिना किसी परेशानी के यात्रा के लिए ऑटो-रिक्शा या टैक्सी का विकल्प भी चुन सकते हैं. अगर आप शहर से बाहर से आ रहे हैं, तो हरिद्वार सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन है. निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जौलीग्रांट हवाई अड्डा है. वहां से यात्री मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या सार्वजनिक बसें ले सकते हैं. बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पंचांग के हिसाब से अभी तीसरी सोमवार है, आने वाला सोमवार आखिरी होगा. पढ़ें-सावन सोमवार पर केदारनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा की भक्ति में डूबे नजर आए लोग

Last Updated : August 4, 2025 at 11:23 AM IST