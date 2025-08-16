ETV Bharat / state

गया में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति है, जो चारों पहर अपना रूप बदलती है. गुजरात के द्वारकाधीश में भी ऐसी प्रतिमा है.

Krishna Dwarka Mandir IN GAYA
गया स्थित कृष्ण द्वारका मंदिर (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 4:28 PM IST

गया: बिहार के गया जी में में भी कृष्ण द्वारका मंदिर है. बांसुरी और शंख चक्र के साथ चतुर्भुज (विष्णु) रूप में भगवान विराजमान हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में वंश वृद्धि की मन्नत रखने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं. बाल रूप वाले कृष्ण के दर्शन के लिए वैसे तो सालों भर भीड़ लगी रहती है लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. पुजारी कहते हैं कि यह आपने आप में चमत्कारिक है, क्योंकि लीलाधर की मूर्ति चारों पहर अपना रूप बदलती है.

चारों प्रहर रूप बदलते हैं भगवान: इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अलावे राधा, रुक्मिणी, सद्भामा, ललिता की प्रतिमा भी विराजमान है. इस मंदिर से कई चमत्कारिक कहानी जुड़ी हुई है. भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा की सबसे बड़ी अद्भुत लीला कहें, या चमत्कार, यहां भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है और चारों प्रहर अपना रूप बदलते हैं.

कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण द्वारका मंदिर में उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV Bharat)

नारायण रूप में विराजमान भगवान कृष्ण की बाल रूप में यह प्रतिमा सुबह, दोपहर, शाम और रात में अलग-अलग मुद्रा में होती है. सुबह में भगवान मुस्कान वाली मुद्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं. अपराह्न में कुछ और रूप तो संध्या और फिर रात्रि में कुछ और रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं. रात्रि प्रहर में भगवान अलसाए स्वरूप में दर्शन देते हैं.

Krishna Dwarka Mandir IN GAYA
श्री कृष्ण का अद्भुत मंदिर (ETV Bharat)

वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं भगवान: यहां मन्नतें पूरी होती है. यही वजह है कि यहां प्रतिदिन भक्तों का आना होता है. जन्माष्टमी के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है. भगवान भक्तों की हर तरह की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं. मान्यता है कि मुरलीधर वंश वृद्धि की मन्नत जरूर पूरी कर देते हैं. ऐसे कई उदाहरण हैं, जब संतान सुख से वंचित लोगों ने इस मंदिर में आकर पूजा-अर्चना की और कुछ समय बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई.

गुजरात के द्वारका मंदिर की तरह है यह: पुजारी बताते हैं कि यह प्रतिमा गुजरात के द्वारका मंदिर की तरह है. गया में बांसुरी लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अद्भुत और चमत्कारिक है. गुजरात के द्वारका मंदिर से यह प्रतिमा हल्की छोटी बताई जाती है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप पूरी तरह से वहां की प्रतिमा से मिलता जुलता है. यह प्रतिमा कई सदी पुरानी है. मंदिर का इतिहास 350 साल का मिलता है.

Krishna Dwarka Mandir IN GAYA
द्वारकाधीश का चमत्कारिक मंदिर (ETV Bharat)

देश भर से दर्शन करने आते हैं लोग: इस प्रतिमा की प्रसिद्धि देश से लेकर विदेश तक है. देश भर से भक्त यहां भगवान के दर्शन करने आते हैं. वहीं, कई तरह के चमत्कार इस मंदिर से जुड़े हैं. इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन भक्तों का तांता उमड़ पड़ता है. सुबह से ही भक्त भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत और चमत्कारिक रूप के दर्शन करने को आने लगते हैं और कतार में लगकर भगवान का दर्शन करते हैं.

ऐसी प्रतिमा अद्वितीय: पुजारी: कृष्ण द्वारका मंदिर के पुजारी अरविंद मिश्रा बताते हैं कि ऐसी प्रतिमा अद्वितीय है. गुजरात के द्वारका मंदिर में जिस तरह की भगवान की प्रतिमा है, ठीक उसी तरह की प्रतिमा गया जी में रहे कृष्ण द्वारिका मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की है. भगवान श्री कृष्णा यहां राधा, रुक्मिणी, ललिता, सद्भामा के साथ विराजमान है. भगवान भक्तों के कष्ट हरते हैं. निसंतानों के गोद भर देते हैं.

Krishna Dwarka Mandir IN GAYA
श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ते हैं लोग (ETV Bharat)

"ऐसा मंदिर गुजरात के द्वारका में है. उसके बाद गया जी में है. हम लोग पुश्त दर पुश्त से यहां पुजारी हैं. भगवान की प्रतिमा काले पत्थर में अषटधातु की है. ऐसी प्रतिमा देश में मिलना दुर्लभ है. कृष्ण के दर्शन करने से संतान से वंचित लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके वंश की वृद्धि होती है. सच्चे मन से मांगी गए हर मुरादे भगवान जरूर पूरी करते हैं."- अरविंद कुमार मिश्रा, पुजारी, कृष्ण द्वारिका मंदिर

