ETV Bharat / state

सावन के पहले सोमवार पर कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़ - FIRST MONDAY OF SAWAN IN HARIDWAR

सावन 2025 का पहला सोमवार ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 14, 2025 at 11:37 AM IST 4 Min Read