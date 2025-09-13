रुड़की में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, भीड़ ने जमकर की पिटाई
हरिद्वार के रुड़की में बाइक चोरी करते हुए चोर को भीड़ ने पकड़ा. पुलिस ने हिरासत में लिया.
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक युवक को बाइक चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद चोर की जमकर धुनाई की गई. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और अपने साथ थाने ले गई, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल हॉस्पिटल के सामने द्वारका एन्क्लेव में एक चोर बाइक चोरी कर रहा था. इसी बीच चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया. जिसके बाद लोगों की भीड़ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी. हालांकि चोर ने भी मौके से भागने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने चारो तरफ से घेराबंदी करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी गई.
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पल भर में मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ लगातार युवक की पिटाई करती रही. भीड़ में जिसको मौका मिला, उसने चोर पर हाथ उठाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. इस बीच किसी शख्स ने घटना की जानकारी गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को भीड़ के चंगुल से बमुश्किल छुड़ाया गया और उसे हिरासत में लिया गया. जिसके बाद पुलिस चोर को अपने साथ थाने लेकर चली गई. जहां पर पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है.
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि एक चोर को स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके साथ मारपीट भी की गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है. साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है. वहीं मारपीट वाले मामले में भी जांच पड़ताल की जा रही है.
