ETV Bharat / state

रुड़की में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, भीड़ ने जमकर की पिटाई

हरिद्वार के रुड़की में बाइक चोरी करते हुए चोर को भीड़ ने पकड़ा. पुलिस ने हिरासत में लिया.

crowd caught bike thief
रुड़की में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक युवक को बाइक चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद चोर की जमकर धुनाई की गई. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और अपने साथ थाने ले गई, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल हॉस्पिटल के सामने द्वारका एन्क्लेव में एक चोर बाइक चोरी कर रहा था. इसी बीच चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया. जिसके बाद लोगों की भीड़ उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी. हालांकि चोर ने भी मौके से भागने का काफी प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने चारो तरफ से घेराबंदी करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी गई.

रुड़की में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर (VIDEO-ETV Bharat)

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पल भर में मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ लगातार युवक की पिटाई करती रही. भीड़ में जिसको मौका मिला, उसने चोर पर हाथ उठाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. इस बीच किसी शख्स ने घटना की जानकारी गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को भीड़ के चंगुल से बमुश्किल छुड़ाया गया और उसे हिरासत में लिया गया. जिसके बाद पुलिस चोर को अपने साथ थाने लेकर चली गई. जहां पर पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि एक चोर को स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके साथ मारपीट भी की गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है. साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है. वहीं मारपीट वाले मामले में भी जांच पड़ताल की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

बाइक चोर को भीड़ ने पकड़ाबाइक चोर रंगे हाथ गिरफ्तारTHIEF BEATEN UP IN ROORKEEBIKE THIEF ARRESTEDCROWD CAUGHT BIKE THIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.