हिमाचल में दिखा 'बाहुबली' फिल्म जैसा नजारा, बाईक को कंधे पर उठाकर उफनता नाला किया पार - BIKE VIRAL VIDEO

हिमाचल में बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं. इस दौरान लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

बाईक को उठाकर ले जाता युवक
बाईक को उठाकर ले जाता युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read

पांवटा साहिब: हिमाचल सहित उत्तराखंड में इन दिनों बारिश जमकर कहर बरपा रही है. नदी नाले उफान पर हैं. कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है. जिला सिरमौर में भी कई गांवों का संपर्क देश दुनिया से कट चुका है. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं. पांवटा विधानसभा क्षेत्र के आंजभोज में भी तमाम नदी नाले उफान पर हैं.

राजपुरा-कंडेला सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं. आजंभोज के लोभी गांव के स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और तमाम लोग इस सड़क को मुश्किल से पार कर रहे हैं, क्योंकि सड़क के बीच में दो नाले आते हैं. बीते दिनों एक इसी गांव के युवक ने बाईक को पीठ पर उठाकर उफनती खड्ड को पार किया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. लोग युवक को सोशल मीडिया पर बाहुबली कहने लगे, तो कुछ लोगों ने इसे जान जोखिम में डालने वाला कदम बताया. ETV भारत ने जब बाईक को पीठ पर उठाने वाले युवक से संपर्क किया. ईटीवी भारत ने ये जानने का प्रयास किया कि युवक ने ऐसा क्यों किया.

क्यों पीठ पर उठाई बाईक

इस दौरान पता चला कि वीडियो में बाईक को उठाकर ले जाने वाले युवक का नाम कंवर ठाकुर है. युवक का कहना है कि 'बाईक को उठाकर मैं कोई स्टंट नहीं कर रहा था. हम करें तो आख़िर क्या करें. तकरीबन 18 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजपुरा-कंडेला सड़क बनी थी, लेकिन आज इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है. इस सड़क पर दो नाले पड़ते हैं, जहां पुलिया बनाने की घोषणाएं तो होती रही, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बन पाई. ऐसे में मजबूरन यहां पर करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है.'

कंवर ठाकुर ने PWD और कैविनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से अपील की कि हमारे क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दिया. इस सड़क पर जल्द जल्द पुल का निर्माण किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके. आपको बता दें कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा मैदानी क्षेत्रों में आता है तो आधा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र का है. इसी पहाड़ी क्षेत्र को आंजभोज कहा जाता है. इस क्षेत्र में हाटी समुदाय के लोग बसते हैं. इसी इलाके में बीते दिनों PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह दौरे पर आए थे. सड़कों की खस्ता हालत के बारे में लोगों ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया था.

