शिमला: देश में स्ट्रे डॉग्स (आवारा कुत्ते) की संख्या लगातार बढ़ रही है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत में आवारा कुत्तों की समस्या एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में नई जंग छिड़ (Stray Dogs) गई है. कुछ लोग अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं डॉग लवर इससे नाखुश हैं. वह इसे असंवेदनशील बता रहे हैं. केंद्र सरकार की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 1.6 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स मौजूद हैं. रिपोर्ट बताती है कि शहरों और गांवों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. हिमाचल प्रदेश में भी 68,121 स्ट्रे डॉग्स दर्ज किए गए हैं.

आवारा कुत्तों का आंकड़ा क्यों अहम?

स्ट्रे डॉग्स से रेबीज के मामले और कुत्तों के हमले बढ़ते हैं. शहरों में इनकी वजह से ट्रैफिक दुर्घटनाएं भी होती हैं. सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि वे Animal Birth Control Rules, 2023 के तहत कुत्तों की बंध्याकरण और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करें.

सरकार की योजना

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि Animal Birth Control (Dog) Rules, 2023 को लागू किया जाए. पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (Sterilization + Vaccination) को तेजी से बढ़ाया जाए. स्थानीय निकायों को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है. हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी 68 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते दर्ज हुए हैं. शहरी इलाकों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है.

डॉग बाइट मामलों की विस्तृत रिपोर्ट

रेबीज से मौतें के आंकड़े



1. ABC Rules, 2023: केंद्र सरकार ने 2001 वाले ABC नियमों को रद्द कर नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों के तहत आवारा कुत्तों की नसबंदी (sterilization) और टीकाकरण (vaccination) अनिवार्य किया गया है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण, रेबीज पर रोक और मैन-डॉग संघर्ष में कमी लाना संभव हो सके.

2. स्थानीय निकायों की भूमिका: ABC प्रोग्राम को स्थानीय निकाय सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं. नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में बने रहते हैं और अन्य कुत्तों को आने नहीं देते. ये कुत्ता हर साल वैक्सीन भी लगवाता है, जिससे रेबीज का खतरा कम हो जाता है.

3. AWBI की गाइडलाइंस: पशु समिति (Animal Welfare Board of India) ने संशोधित ABC मॉड्यूल और कई परामर्श जारी किए हैं, जैसे पालतू व आवारा कुत्तों के लिए सर्कुलर (2015), समुदाय पशु गोद लेने की प्रक्रिया (2022), और विभिन्न स्तरों (मुख्य सचिव, पालिकाओं सहित) पर नियम लागू कराने के निर्देश (2023).

4. NAPRE 2030 योजना: स्वास्थ्य मंत्रालय (NCDC के माध्यम से) राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) चला रहा है. इसमें National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination by 2030 (NAPRE) शामिल है, जिसमें सभी स्टेकहोल्डर की भूमिकाएं और रणनीतियां तय की गई हैं.

5. BBMP की सफलता: बेंगलुरु नगर निगम (BBMP) की 2019 और 2023 की जांच में पाया गया कि आवारा कुत्तों की संख्या में 10% की कमी आई, जबकि नसबंदी की दर में 20% की वृद्धि हुई.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इस समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को 6-8 सप्ताह के भीतर सड़कों से हटाकर शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया. जिस पर जमकर बहस छिड़ गई. हालांकि, पशु कल्याण संगठनों ने इस आदेश को अव्यावहारिक और गैर-वैज्ञानिक बताया क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के लिए शेल्टर की कमी है.

कुत्तों के काटने वाले मामले 2022 में 21.9 लाख से बढ़कर, 2024 में 37.1 लाख तक जनवरी 2025 में ही 4.29 लाख केस. मानव रेबीज मौतें 2022 में 21, 2023 में 50, 2024 में 54, और जनवरी 2025 में सिर्फ 1 मामला दर्ज.

