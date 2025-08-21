ETV Bharat / state

बलौदाबाजार की जर्जर सड़कों, पुल पुलिया के लिए लगभग 79 करोड़ की राशि पास - BALODABAZAR NEWS

नयापारा से सकरी सतभांवा मार्ग, बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास मार्ग में पुल-पुलिया का निर्माण होगा. रिसदा-हथबंद-सिमगा के 48.60 किलोमीटर रोड में डामर मजबूतीकरण का कार्य होगा.

BALODABAZAR NEWS
बलौदाबाजार सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

बलौदाबाजार: बलौदाबाजार में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बलौदाबाजार जिले के नयापारा से सकरी सतभांवा, बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास मार्ग और पुल-पुलिया के निर्माण कार्य और जिले के रिसदा-हथबंद-सिमगा के 48.60 किलोमीटर सड़क के डामर मजबूतीकरण कार्य के लिए 78.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी.

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीण अंचलों का सड़क संपर्क बेहतर होगा. जिससे व्यापार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक लाभ मिलेगा. स्थानीय लोगों के आवागमन में भी सुविधा होगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी. यह सड़क क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है.

बलौदाबाजार सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार में लगभग 60 किलोमीटर सड़कों की बदलेगी सूरत:

  • नयापारा से सकरी सतभांवा (5.8 किमी) : ₹7.82 करोड़
  • रिसदा-हथबंद-सिमगा (48.60 किमी मजबूतीकरण/डामरीकरण) : ₹49.17 करोड़
  • बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास (7 किमी) : ₹20.98 करोड़

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि इस परियोजना के पूरे होने से ग्रामीण अंचलों का सड़क संपर्क सुधरेगा, व्यापार और कृषि को लाभ होगा और शिक्षा-स्वास्थ्य तक पहुंच आसान होगी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण अब तक कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज छात्रों तक ने दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है. रोजाना हजारों भारी गाड़ियां माल ढुलाई के लिए गुजरती हैं, जिससे सड़क की हालत साल-दर-साल और बदतर होती चली गई.

इस सड़क निर्माण कार्य में पुल एवं पुलिया का निर्माण भी शामिल होगा. पूरी परियोजना को उच्च तकनीकी मानकों के अनुसार समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी.

जापान और साउथ कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बोले– इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में छत्तीसगढ़ बनेगा हब
छत्तीसगढ़ कैबिनेट: पुराने चेहरों को छोड़कर पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाने की ये है बड़ी वजह
छत्तीसगढ़ के गांवों में नही होगी बिजली की समस्या, 340 करोड़ की लागत से लगेंगे 2500 ट्रांसफॉर्मर

बलौदाबाजार: बलौदाबाजार में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बलौदाबाजार जिले के नयापारा से सकरी सतभांवा, बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास मार्ग और पुल-पुलिया के निर्माण कार्य और जिले के रिसदा-हथबंद-सिमगा के 48.60 किलोमीटर सड़क के डामर मजबूतीकरण कार्य के लिए 78.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी.

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीण अंचलों का सड़क संपर्क बेहतर होगा. जिससे व्यापार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक लाभ मिलेगा. स्थानीय लोगों के आवागमन में भी सुविधा होगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी. यह सड़क क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है.

बलौदाबाजार सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार में लगभग 60 किलोमीटर सड़कों की बदलेगी सूरत:

  • नयापारा से सकरी सतभांवा (5.8 किमी) : ₹7.82 करोड़
  • रिसदा-हथबंद-सिमगा (48.60 किमी मजबूतीकरण/डामरीकरण) : ₹49.17 करोड़
  • बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास (7 किमी) : ₹20.98 करोड़

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि इस परियोजना के पूरे होने से ग्रामीण अंचलों का सड़क संपर्क सुधरेगा, व्यापार और कृषि को लाभ होगा और शिक्षा-स्वास्थ्य तक पहुंच आसान होगी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण अब तक कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज छात्रों तक ने दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है. रोजाना हजारों भारी गाड़ियां माल ढुलाई के लिए गुजरती हैं, जिससे सड़क की हालत साल-दर-साल और बदतर होती चली गई.

इस सड़क निर्माण कार्य में पुल एवं पुलिया का निर्माण भी शामिल होगा. पूरी परियोजना को उच्च तकनीकी मानकों के अनुसार समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी.

जापान और साउथ कोरिया दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बोले– इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग में छत्तीसगढ़ बनेगा हब
छत्तीसगढ़ कैबिनेट: पुराने चेहरों को छोड़कर पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाने की ये है बड़ी वजह
छत्तीसगढ़ के गांवों में नही होगी बिजली की समस्या, 340 करोड़ की लागत से लगेंगे 2500 ट्रांसफॉर्मर

For All Latest Updates

TAGGED:

बलौदाबाजार सड़कबलौदाबाजार को सौगातBALODABAZAR DILAPIDATED ROADSBALODABAZAR ROAD CONSTRUCTIONBALODABAZAR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.