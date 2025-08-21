बलौदाबाजार: बलौदाबाजार में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बलौदाबाजार जिले के नयापारा से सकरी सतभांवा, बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास मार्ग और पुल-पुलिया के निर्माण कार्य और जिले के रिसदा-हथबंद-सिमगा के 48.60 किलोमीटर सड़क के डामर मजबूतीकरण कार्य के लिए 78.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी.

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीण अंचलों का सड़क संपर्क बेहतर होगा. जिससे व्यापार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक लाभ मिलेगा. स्थानीय लोगों के आवागमन में भी सुविधा होगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी. यह सड़क क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है.

बलौदाबाजार सड़क (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार में लगभग 60 किलोमीटर सड़कों की बदलेगी सूरत:

नयापारा से सकरी सतभांवा (5.8 किमी) : ₹7.82 करोड़

रिसदा-हथबंद-सिमगा (48.60 किमी मजबूतीकरण/डामरीकरण) : ₹49.17 करोड़

बलौदाबाजार-रिसदा बाईपास (7 किमी) : ₹20.98 करोड़

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि इस परियोजना के पूरे होने से ग्रामीण अंचलों का सड़क संपर्क सुधरेगा, व्यापार और कृषि को लाभ होगा और शिक्षा-स्वास्थ्य तक पहुंच आसान होगी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण अब तक कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज छात्रों तक ने दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है. रोजाना हजारों भारी गाड़ियां माल ढुलाई के लिए गुजरती हैं, जिससे सड़क की हालत साल-दर-साल और बदतर होती चली गई.

इस सड़क निर्माण कार्य में पुल एवं पुलिया का निर्माण भी शामिल होगा. पूरी परियोजना को उच्च तकनीकी मानकों के अनुसार समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी.