हरियाणा में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी, दो फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश, चंद महीने में 83.49 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन

ETV Bharat / state

पहली फर्जी कंपनी ट्रू आर्टिफिशियल ज्वेल्स प्रा. ली. : पुलिस जांच में "ट्रू आर्टिफिशियल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड" नामक कंपनी पूरी तरह फर्जी निकली. इसने बैंक ऑफ इंडिया की पानीपत शाखा में खाता खोलकर केवल सात महीने में 51.82 करोड़ रुपये का लेन-देन किया. जबकि खाते से 51.79 करोड़ रुपये पहले ही निकाले जा चुके थे और महज 3.13 लाख रुपये ही शेष मिले. कंपनी का पता और निदेशक मंडल की जानकारी भी फर्जी पाई गई, यहां तक कि मौके पर कोई वास्तविक कंपनी भी मौजूद नहीं पाई गई. इससे आशंका जताई गई है कि उक्त कंपनी महज धोखाधड़ी और अवैध धन हेरा-फेरी का माध्यम बनी रही है.

पंचकूला: हरियाणा पुलिस की साइबर यूनिट ने जिला पानीपत में साइबर ठगों को बड़ा झटका देते हुए म्यूल अकाउंट्स और फर्जी कंपनियों के माध्यम से किए जा रहे बड़े वित्तीय अपराध का भंडाफोड़ किया है. हालिया जांच में खुलासा हुआ कि दो फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस की तेज और सघन कार्रवाई से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ. साथ ही इसके पीछे सक्रिय साइबर अपराधियों के संगठित नेटवर्क को भी तोड़ा गया है.

साइबर फ्रॉड का खुलासा (Etv Bharat)

पुलिस ने दूसरी फर्जी कंपनी "इंडो कैरियर एजेंसी" का भंडाफोड़ भी किया. इस कंपनी के खाते में 24 दिसंबर 2024 से 27 अगस्त 2025 तक 32.92 लाख रुपये जमा हुए, जिनमें से 31.70 लाख रुपये पहले ही निकाल लिए गए थे और केवल 1.21 लाख रुपये खाते में बचे. इस कंपनी का पता भी फर्जी निकला और मौके पर कोई कंपनी नहीं पाई गई.

पुलिस जांच के दौरान जिन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम सामने आए, उनमें प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, निशांत और सनी कुमार शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि इन खातों और कंपनियों के पीछे एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र है, जिसका मकसद ठगी की रकम को तुरंत निकाल कर कानून की पकड़ से बचना था.

हरियाणा पुलिस ने राज्यभर में व्यापक जांच कर 91 ऐसी बैंक शाखाओं की पहचान की है, जहां संदेह है कि साइबर अपराधियों के म्यूल अकाउंट्स संचालित हैं और इनके जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लेनदेन किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जिला पानीपत में 4 संदिग्ध बैंक शाखाओं की पहचान की गई है. पुलिस ने इन शाखाओं को चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से सत्यापन, निरीक्षण और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है.

साइबर अपराध शाखा की विशेष टीमें इन 91 शाखाओं के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या मिलीभगत से साइबर अपराधियों को फायदा तो नहीं मिला. टीम KYC मानकों की अनदेखी, खाता खोलने में प्रक्रियागत खामियां और बैंक स्टाफ की भूमिका का विश्लेषण कर रही हैं. इस अभियान की निरंतरता में आज पुलिस ने करनाल और यमुनानगर जिलों की संदिग्ध शाखाओं पर छापेमारी की, जहां बैंक रिकॉर्ड खंगाले और कई खातों की गहन जांच की गई.

हरियाणा पुलिस की साइबर यूनिट के अनुसार इससे पहले भी कई बड़े म्यूल अकाउंट रैकेट्स का पर्दाफाश कर करोड़ों रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए गए हैं. इस कार्रवाई को भी एक और महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया है, जो हरियाणा को साइबर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है.

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Etv Bharat)

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दोहराया कि "ऐसी कार्रवाइयां साइबर अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश हैं कि अब वे किसी भी फर्जी पहचान, म्यूल अकाउंट या शेल कंपनी का सहारा लेकर बच नहीं पाएंगे. हरियाणा पुलिस संकल्पित होकर तत्परता से अपराधियों की धरपकड़ करेगी."

जनता से अपील: हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि "वे किसी भी संदिग्ध बैंक खाता, फर्जी कंपनी या अवैध लेन-देन की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दें. समय पर दी गई जानकारी न केवल लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है, बल्कि अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने में भी मददगार साबित हो सकती है."

ये भी पढ़ें-नेपाल समेत 3 राज्यों के साइबर ठग बिहार से गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की कर चुके ठगी