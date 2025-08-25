पंचकूला: भारत समेत कई अन्य देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवा बंद कर दी है. भारत से अधिकांश डाक सेवाओं को आज से अस्थाई रूप से बंद किया गया है. लेकिन इससे देश को जहां प्रतिमाह हजारों करोड़ और प्रति वर्ष लाख करोड़ों का नुकसान होगा. वहीं चंडीगढ़ शहर से भी अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल रूकने से राजस्व (रेवेन्यू) का भारी नुकसान हो सकता है.

ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ बना वजह

भारत द्वारा कुछ शर्तों को छोड़कर डाक सेवा बंद करने का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने और नए नियम हैं. हालांकि, अमेरिका के लिए डाक सेवा कब तक बंद रखी जाएगी, फिलहाल इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है. भारत के अलावा जिन यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए डाक सेवा बंद की है, उनमें- इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया समेत कई देश हैं.

चंडीगढ़ से अमेरिका की डाक सेवा रुकी (Etv Bharat)

चंडीगढ़ डाकघर की 13 डिवीजन:

चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित मुख्य डाकघर से शहर समेत कुल 13 डिवीजन जुड़ी हैं. इन डिवीजन के अंतर्गत चंडीगढ़ के अलावा समूचा पंजाब आता है. इन्हीं 13 डिवीजन में आगे कई अनेक सब-डिवीजन, फिर आगे विभिन्न ब्रांच फिर सब-ब्रांच और ग्रामीण स्तर तक सेवाएं संचालित हैं. चंडीगढ़ के मुख्य डाकघर की हेड पोस्टमास्टर ने ईटीवी (भारत) से हुई बातचीत में वह सभी आंकड़े सांझा किए, जिससे पता लगा कि प्रति माह और वर्ष भर में अकेले चंडीगढ़ शहर से सैकड़ों और हजारों पार्सल अमेरिका समेत विभिन्न देशों में भेजे जाते हैं.

चंडीगढ़ से वर्ष में 15.28 करोड़ राजस्व:

ईटीवी भारत को मुख्य डाकघर से जो आंकड़े प्राप्त हुए, उनके अनुसार अकेले चंडीगढ़ से ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमेरिका समेत अन्य देशों को कुल 95,879 अंतर्राष्ट्रीय पार्सल भेजे गए थे. इन सभी पार्सल से कुल 15,28,56,375 रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के जुलाई महीने तक अकेले चंडीगढ़ शहर से अमेरिका समेत अन्य देशों में कुल 47,633 पार्सल भेजे जा चुके हैं. इनसे अब तक कुल 5,81,31,100 का राजस्व प्राप्त हो चुका है. इन आंकड़ों में अमेरिका के अलावा अन्य देश भी शामिल हैं. लेकिन शहर से अमेरिका भी काफी सामान भेजे जाने की जानकारी दी गई है.

चंडीगढ़ की एक डिवीजन के अलावा इसके अंतर्गत कुल 13 डिवीजन है, जिनमें समूचा पंजाब भी शामिल है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि डाक सेवाएं लंबे समय तक बंद रहती हैं तो देश को राजस्व का भारी नुकसान होगा.

सर्दियों और त्योहारों पर पार्सल की संख्या अधिक:

चंडीगढ़ डाकघर के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष में विभिन्न देशों समेत अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल की संख्या सर्दियों और तीज-त्योहार पर अधिक रहती है. क्योंकि सर्दियों में देश से विभिन्न प्रकार के परिधान और अन्य आवश्यक सामान समेत व्यावहारिक तौर पर भी काफी सामान भेजा जाता है. यानी कि स्पष्ट है कि देश को वर्ष में सबसे अधिक राजस्व सर्दियों और तीज-त्यौहार पर ही प्राप्त होता है.

ट्रंप सरकार के आदेश:

दरअसल, अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी आदेश में 800 डॉलर (70 हजार रूपये) तक के समान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को रोक दिया गया है. यह छूट 29 अगस्त को खत्म हो जाएगी. लेकिन डाक विभागों के अनुसार नए नियमों के संबंध में फिलहाल तक पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. यही कारण है कि भारत से अधिकांश डाक सेवाओं को फिलहाल अस्थाई रूप से बंद किया गया है.

