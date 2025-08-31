कोटा : हाड़ौती संभाग के किसानों पर इस बार भारी आफत आ पड़ी है. इस मानसून भीषण बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है. यहां तक कि किसानों का इस बार खर्चा भी पूरा नहीं निकलेगा. उनके बीज, मेहनत व मजदूरी के पैसे भी इसमें नहीं बच रहे हैं. यहां तक कि किसानों का खाद, बीज और मुनाफा काश्त जमीन के लिए दिया गया पैसा भी जेब से देना पड़ रहा है. कुल मिलाकर 200 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है.
कृषि विभाग के उपनिदेशक सत्येंद्र पाठक का कहना है कि कोटा संभाग में 11.06 लाख हेक्टेयर एरिया में फसल की बुवाई हुई थी, जिसमें सर्वाधिक बुवाई सोयाबीन की 5.85 लाख हेक्टेयर में हुई थी. कुल खराबा की बात की जाए तो यह 2.42 लाख हेक्टेयर खराब रिकॉर्ड किया गया है. इस संबंध में फाइनल फिगर आना अभी बाकी है. सर्वाधिक खराबा सोयाबीन में 1.35 लाख हेक्टेयर एरिया में हुआ है. इसके अलावा उड़द में 52 और मक्का में 35 हजार हेक्टेयर एरिया में खराबा है.
200 करोड़ के आसपास का नुकसान : भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि चावल की फसल में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश में उसे फायदा ही होता है. सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है, उसमें फलिया नीचे गिर गई हैं. अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश भी हो रही है. ऐसे में धूप नहीं निकलने के चलते पत्तियां पीली पड़ गई हैं. कई जगह पर सोयाबीन की पौध बारिश से काली भी हो गई है. इसके अलावा उड़द में तो पैदावार ही नहीं हो पाई है. कुछ किसानों ने मक्का की उपज पहले ले ली थी, उनको थोड़ा फायदा है, लेकिन शेष को नुकसान ही हो रहा है. किसानों की फसल को प्रारंभिक आकलन के अनुसार हाड़ौती में 200 करोड़ के आसपास का नुकसान है. इसके अलावा 450 करोड़ की जमीन पड़त रह गई है, जिन पर कोई उत्पादन नहीं होगा.
जमीन की काश्त का पैसा निकल पाएगा : बारां जिले के अंता में नागदा की झोपड़ियां निवासी किसान बनवारी लाल कुशवाहा का कहना है कि अभी भी उनके खेतों में से पानी नहीं सूख रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है. उनका आरोप है कि खेत में बची हुई फसल भी नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन कोई सर्वे या आकलन करने के लिए अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं. किसान शिवराज कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने दूसरे की 20 बीघा जमीन काश्त पर लेकर बुवाई की थी, जिसका सालाना 15000 रुपए प्रति बीघा देना है. एक फसल नहीं हुई है. दूसरी गेहूं की फसल पर साल की उम्मीद टिक गई है, जिससे भी केवल जमीन की काश्त का पैसा निकल पाएगा.
30 किलो बीघा का उत्पादन भी नहीं : उन्होंने कहा कि पूरे साल की मेहनत से कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा. सोयाबीन की फसल के बारे में कहा कि 20 बीघा में करीब अभी तक 60 हजार का खर्चा भी कर चुके हैं, जिसमें करीब 30000 रुपए का तो बीज ही था. इसके अलावा इल्ली (कीट) का प्रकोप भी ज्यादा था और बारिश ज्यादा होने से कचरा भी खेत में हो गया था, जिसे खत्म करने की दवाई भी छिड़की गई थी. कुल मिलाकर यह पैसा भी इसमें से नहीं निकलना है, क्योंकि 30 किलो बीघा का उत्पादन भी नहीं होगा.
मुआवजा 'ऊंट के मुंह में जीरा' न हो : भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित संवेदनशीलता के साथ सर्वे करना चाहिए. इस अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए हाड़ौती को विशेष पैकेज की जरूरत है, अन्यथा यहां का किसान कर्ज के बोझ के तले ही दबा रहेगा. बीते सालों में भी कृषि जिंसों के बीमा का मुआवजा पूरा या उचित नहीं मिल पाया है. आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाला मुनाफा भी ऊंट के मुंह में जीरा समान रहता है, इसीलिए किसानों को आत्मनिर्भर और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की आपदा में साथ खड़े होने की आवश्यकता है. संभाग में अभी के आकलन के अनुसार 200 करोड़ का नुकसान है.
संभाग में खराब हो गई 22 फीसदी की फसल : कोटा संभाग में दोनों दौर की बारिश में 21 फीसदी फसल खराब हो गई है. यह 2,42,320 हेक्टेयर है, जबकि बुवाई 11,06,232 हेक्टेयर में हुई थी. जिले के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान कोटा जिले में 33.19 फ़ीसदी हुआ है. यहां पर बोई गई 2,33,775 हेक्टेयर एरिया में से 76,607 हेक्टेयर एरिया की फसल में खराबा हुआ है. दूसरे नंबर पर बूंदी जिला रहा है, जहां पर 2,54,911 हेक्टेयर में से 58,459 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है, यह 22.93 फीसदी है. बारां जिले में 27,664 हेक्टेयर में से 51,915 हेक्टेयर फसल में खराब रिकॉर्ड किया गया है. यह 18 फीसदी के आसपास है. झालावाड़ जिले में सबसे कम 9.31 फीसदी खराबा रिकॉर्ड हुआ है. यहां पर 3,33,522 हेक्टेयर एरिया में फसल बोई गई थी और खराब 31,064 हेक्टेयर में हुआ है.
पहले ही हो चुका करोड़ों का नुकसान : इस बार संभाग में बारिश जून की शुरुआत में ही हो गई थी. यह बुवाई का समय होता है, लेकिन किसान बुवाई नहीं कर पाए थे. लगातार बारिश होने के चलते 1.5 लाख के करीब हेक्टेयर एरिया में किसान बुवाई नहीं कर पाए हैं. इसके चलते किसानों को इस बार दोबारा नुकसान हो रहा है. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि पड़त रही जमीन को 30 हजार हेक्टेयर के अनुसार भी किसान मुनाफा काश्त पर देता, तब यह 450 करोड़ के आसपास होती.