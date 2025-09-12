घग्घर नदी का बढ़ा जलस्तर : अनूपगढ़ में दरक रहे बंधे, चौपट हो रही फसलें
अनूपगढ़ इलाके में घग्घर नदी का जलस्तर खेतों में लहलहाती फसलों पर खतरा बना हुआ है.
अनूपगढ़: इलाके में घग्घर नदी का बढ़ता जलस्तर किसानों के लिए आफत बन रहा है. सात दिन से किसान दिन-रात तटबंधों पर पहरा दे रहे हैं. कभी फावड़ा उठाते तो कभी मिट्टी भरते और कभी रेत की बोरियां लगाते ताकि फसल बचा सकें. जैसे-जैसे पानी का दबाव बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है. कई जगह फसलें पानी में डूब गई. पीड़ित किसानों ने बताया कि घग्घर के बहाव क्षेत्र में बने अवैध बंधों के कारण यह स्थिति पैदा हुई है. कई किसानों ने प्रशासन पर सही कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. कई काश्तकारों ने बताया कि पानी दो इंच कम हुआ, लेकिन अभी पुल के बराबर बह रहा है. खतरा टला नहीं है.
साइफन बढ़ा रहे परेशानी: चक 27 A गांव के किसान गुरदेव सिंह ने कहा कि घग्घर में पानी का दबाव पहले भी कई बार बढ़ा, लेकिन ऐसे भयावह हालात कभी नहीं बने. इसकी असली वजह भारत-पाक सीमा पर तारबंदी के पीछे बनाई नई दीवार है. इस दीवार में पानी निकालने को सायफन रखे हैं, लेकिन पानी पूरे वेग से गुजरने के बजाय सायफनों से धीमा और असंतुलित दबाव बनाता है. यही कारण है कि नदी का पानी तटबंधों पर सीधा दबाव डाल रहा है. बंधे दरक रहे हैं. किसानों की मांग है कि नई बनाई दीवारें तोड़ी जाए. जब तक पानी का स्वाभाविक प्रवाह बहाल नहीं होता, तब तक संकट रहेगा. किसान कश्मीर चंद ने आरोप लगाया कि प्रशासन की गलत नीतियों से पूरा क्षेत्र उजड़ गया. प्रशासन ने गुरुवार को बंधे तुड़वाए, उससे सैकड़ों बीघा लहराती फसल चौपट हो गई. पानी की निकासी पर किसी का ध्यान नहीं है. 6 चकों के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है.
पाइपों से नहीं निकलता पानी: गांव 27 ए के किसान सर्वजीत सिंह ने बताया कि उनकी जमीन नाली बेल्ट में पड़ती है. उन्होंने अपना बंधा नाली की धार से चार बीघा हटकर सही जगह लगाया था. प्रशासन ने हमारा बंधा तोड़ दिया लेकिन नाजायज बंधा नहीं तुड़वाए. घग्घर का पानी बॉर्डर की फेंसिंग को छूने लगा तो उसे बचाने को बंधे तोड़ते गए. चार फीट ऊपर कर लगाई तारबंदी से निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं दी गई. पानी निकासी के लिए सायफन रखे, लेकिन पाइपों से दरिया के पानी नहीं निकलता है. इसी कारण पानी का दबाव पीछे बढ़ रहा है, जिससे बंधों के दरकने के हालात बने हुए हैं.
मैडम! बचा लो...तुड़वा रहे सही बंधे, अवैध बचे: इधर, जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने शुक्रवार को घग्घर नदी बहाव क्षेत्र के 80 जीबी, पुराना बिंजौर में हालात का जायजा लिया. पुराना बिंजौर में पानी से घिरे खेत और दरकते तटबंध देखे. सिंचाई विभाग के एससी धीरज चावला, एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम सुरेश राव मौजूद थे. किसानों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को खरी खरी सुनाई. कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. किसानों ने कहा कि विभाग सही बंधे तोड़ रहा है, जबकि अवैध जस के तस हैं. किसान कश्मीर सिंह भावुक हो गया. उन्होंने कलेक्टर को बताया कि गुरुवार को तीन बंधे तुड़वाने से करीब 100 मुरब्बे यानी 2500 बीघा फसल चौपट हो गई. नरमा समेत कई खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. 33 एपीडी, 34 एपीडी, 35 एपीडी व एक बी एसएम सहित छह गांवों के किसान प्रभावित हैं. प्रशासन अवैध बंधे तोड़ता तो आज यह स्थिति नहीं होती. कलेक्टर ने कहा कि जो 100 मुरब्बे में फसल खराब हुई, वह बहाव क्षेत्र में आती है.जलस्तर घटने पर सिंचाई विभाग देखेगा कि सायफन की डिजाइन सही है या नहीं. सिंचाई विभाग के धीरज चावला ने कहा कि घग्घर बहाव क्षेत्र में कही कम है कहीं ज्यादा है.बजट में घग्घर के लिए 325 करोड़ रुपए घोषित किए, जिसके ऑर्डर हो चुके हैं.