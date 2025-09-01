ETV Bharat / state

चरखी दादरी में जलमग्न हुई फसलें, किसानों का छलका दर्द, बोले- 'किसान आत्महत्या करने को मजबूर है', सरकार से उचित मुआवजे की भी मांग

चरखी दादरी में भारी बरसात के कारण फसलें जलमग्न हो गई हैं, किसानों का दर्द छलका और उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की.

चरखी दादरी में जलमग्न हुई फसलें
चरखी दादरी में जलमग्न हुई फसलें (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 3:09 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:26 PM IST

चरखी दादरी: इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है. जिसके चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है. कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. चरखी दादरी में 50 फीसदी रबी की फसलें पानी डूब गई है. जलभराव के कारण बाजरा, कपास, मूंग व धान समेत अन्य फसलों में जड़ गलन के कारण काफी नुकसान हुआ है. आलम ये है कि आगामी रबी फसलों की बिजाई भी प्रभावित होंगी. दुखी किसानों ने हालात न सुधरने पर आत्महत्या करने तक की बात कही है.

किसानों ने दी फसल नुकसान की जानकारी: वहीं, कृषि विभाग ने किसानों से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज करने का आह्वान किया है. ताकि किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके. किसान इन दिनों बेहद चिंताजनक स्थिति में है. किसानों को भारी नुकसान हो गया है. किसानों ने पानी के बीच फसलों में नुकसान की जानकारी दी. किसान विजय कुमार, रणबीर सिंह व कुलदीप इत्यादि ने बताया कि 'फसलें पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है. लेकिन शासन-प्रशासन का कोई भी अधिकारी-कर्मचारी सुध लेने तक नहीं पहुंचा है. हालात आत्महत्या करने के बन गए हैं'.

किसानों का छलका दर्द
किसानों का छलका दर्द (Etv Bharat)

किसानों का छलका दर्द: किसानों ने नम आंखों से सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है. किसानों ने सरकार, विधायक से मौके का दौरा करने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि 'अनाज पानी में डूब गया है. पशुओं के लिए भी चारा नहीं है. बीते साल भी यही स्थिति थी और इस बार भी यही हालात है, लेकिन कोई भी हमारी सुध लेने तक नहीं आया. किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है'.

किसानों ने दी फसल नुकसान की जानकारी (Etv Bharat)

'श्रतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान ब्यौरा दर्ज करें किसान': कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉ. चंद्रभान श्योराण ने बताया कि 'बारिश के कारण जलभराव से खरीफ की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है. खराब मौसम के कारण जिले में करीब 50 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है. पकी हुई फसलों में दाने का अंकुरण शुरू हो गया है'. उन्होंने कहा कि 'प्रभावित किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराएं. ताकि नुकसान की भरपाई हो सके'.

