हरियाणा फसल अवशेष प्रबंधन योजना: कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 6 और 7 मई को - CROP RESIDUE MANAGEMENT SCHEME

करनाल: हरियाणा कृषि विभाग की ओर से प्रदेश में किसानों को ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्र अनुदान में दिए जा रहे हैं. ताकि वह फसल अवशेष में आग न लगाकर उनका प्रबंधन सही ढंग से कर सके. प्रदेश भर में हर साल कई किसान इस योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदते हैं और कृषि विभाग के द्वारा उनका विशेष तौर पर अनुदान दिया जाता है. इसमें वही यंत्र शामिल किए गए हैं, जो फसल अवशेष प्रबंधन करने के काम आते हैं. एक बार फिर से कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर दिए गए कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन करने के लिए हरियाणा भर में किसानों को बुलाया है, ताकि वह इसका लाभ ले सकें. 6 मई को कृषि यंत्रों का पुन: भौतिक सत्यापन: इस बारे में करनाल कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने कहा, "करनाल सहित पूरे प्रदेश में जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना वर्ष 2024-2025 में अनुदान के लिए 4 अगस्त 2024 तक अपने कृषि यंत्र खरीद के बाद कृषि यंत्रों के बिल, ई वे बिल, 3 रंगीन फोटो, लोकेशन सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं घोषणा पत्र, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण, ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाते की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवा दिए थे. उसके बाद उन सभी किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 30 नवम्बर 2024 को विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर सफलतापूर्वक कर दिया गया था. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक व स्कीम के दिशा-निर्देशानुसार कृषि यंत्रों का पुन: भौतिक सत्यापन 6 और 7 मई को किया जाएगा."

"जिस किसान को अपने कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन करवाना है. वह विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर करवाना सुनिश्चित करें. ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके. किसान कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन अवश्य करवाएं. यदि किसान स्वयं पहुंचने में असमर्थ हो तो वह किसान अपने प्रतिनिधि को कृषि यंत्र के साथ भौतिक सत्यापन के लिए भेज सकता है. इसके बाद भौतिक सत्यापन का मौका नहीं दिया जाएगा." -डॉ. वजीर सिंह, उपनिदेशक, करनाल कृषि विभाग हरियाणा फसल अवशेष प्रबंधन योजना (ETV Bharat) भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित स्थान: करनाल जिले में असंध और निसिंग ब्लॉक के लिए स्ट्रॅा-बेलर, हे-रेक का भौतिक सत्यापन 6 मई को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक गांव जयसिंहपुरा के स्टेडियम में किया जाएगा.

6 मई को करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा, इंद्री ब्लॉक के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन नई अनाज मंडी करनाल में किया जाएगा.

नीलोखेड़ी ब्लॉक में सुपर सीडर का भौतिक सत्यापन 7 मई को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक अनाज मंडी नीलोखेड़ी में किया जाएगा.

7 मई को इंद्री ब्लॉक में सुपर सीडर का भौतिक सत्यापन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक नई अनाज मंडी इंद्री में किया जाएगा.

7 मई को असंध ब्लॉक में सुपर सीडर का भौतिक सत्यापन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जयसिंहपुरा स्टेडियम में किया जाएगा.

इसी तरह घरौंडा में सुपर सीडर का भौतिक सत्यापन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक नई अनाज मंडी घरौंडा में, करनाल में सुपर सीडर का भौतिक सत्यापन नई अनाज मंडी करनाल, निसिंग में सुपर सीडर का भौतिक सत्यापन नई अनाज मंडी निसिंग में किया जाएगा.

ऐसे में किसानों को निर्धारित स्थान पर समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं.

