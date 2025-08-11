रतलाम: पहले अतिवृष्टि और अब बारिश की खेंच एवं येलो मोजैक वायरस की वजह से खराब हो रही सोयाबीन की फसल को लेकर परेशान किसान अब नई मुसीबत में पड़ गए हैं. किसानों की फसल खेतों में नष्ट हो रही है और अब तक उनकी फसल का बीमा नहीं हुआ है. कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है.
रतलाम जिले के कई गांवों में येलो मोजैक और बारिश की कमी की वजह से फसल हो गई है खराब
किसानों का कहना है कि रतलाम जिले के कई गांवों में येलो मोजैक और बारिश की कमी की वजह से फसल खराब हो गई है. जिसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर चला कर सोयाबीन की फसल नष्ट कर दी है. लेकिन उनकी फसल का अब तक बीमा ही नहीं हुआ है तो उन्हें बीमा राशि कैसे मिलेगी.
भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ललित पाटीदार ने बताया "पहले किसानों को दो-दो बार बोवनी करनी पड़ी और अब बारिश की कमी और येलो मौजैक वायरस की वजह से बड़े क्षेत्र में फसल बर्बाद हो रही है. जिम्मेदार विभाग और फसल बीमा कंपनी ने अब तक किसानों की खराब हुई फसल की सुध नहीं ली है."
- मालवा में पीला सोना मिट्टी में मिलाया, येलो मोजैक वायरस से किसान तबाह
- पीला सोना खो रहा अपनी चमक, किसानों को रास आ रहा मोटा अनाज
वहीं, इस मामले पर उपसंचालक कृषि विभाग नीलम सिंह ने बताया "जिले में करीब 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई गई है. कई गांव में येलो मोजैक वायरस की वजह से सोयाबीन की फसल में नुकसान की जानकारी मिली है. हमारा फील्ड स्टाफ इसकी जानकारी जुटा रहा है. खराब हुई फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर होगी."
1 लाख 45 हजार किसानों में से लगभग 50 फीसदी अऋणी किसानों ने अपनी फसल का नहीं करवाया है बीमा
बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि बड़े क्षेत्र में येलो मोजैक वायरस की वजह से खराब हुई फसल को कई किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है. जिसके बाद अब उनकी फसल की बीमा राशि उन्हें कैसे मिल सकेगी. वहीं, जिले के 1 लाख 45 हजार किसानों में से 50% से अधिक अऋणी किसानों ने भी अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है. जिससे उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.