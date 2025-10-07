'धान, मक्का, राहर.. सब कुछ बर्बाद हो गया.. खेत में घुटनों तक पानी' किसानों का दर्द सुनिए
अत्यधिक बारिश के कारण किसानों द्वारा लगाए गए धान-मक्का-अरहर की फसलों को नुकसान हुआ है. खेत में घुटने तक पानी भरने से किसान परेशान हैं.
Published : October 7, 2025 at 2:20 PM IST
गोपालगंज : बिहार में हुई अत्यधिक बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है. सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ है, जो कटाई के लिए तैयार थी या पकने की स्थिति में थी. चूंकि खेतों में पानी भर गया है, ऐसे में किसानों द्वारा लगाई गई धान, गन्ना मक्का और रहर (अरहर) जैसी प्रमुख खरीफ फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.
धान की बालियां पानी में डूबी : गोपालगंज में हालात तो ये हैं कि कई जगहों पर धान के खेतों में घुटने तक पानी जमा हो गया है. जिससे धान की बालियां पूरी तरह डूब गई हैं. कई जगहों पर पकने को तैयार धान की फसलें तेज हवा के झोंकों से गिरकर पानी में समा गईं, जिससे उनके सड़ने की आशंका बढ़ गई है.
'पूरी मेहनत पर पानी फिर गया' : किसानों का कहना है कि धान की बालियां आ चुकी हैं, इसलिए अब फसल दोबारा खड़ी नहीं हो सकती. किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा. किसानों का कहना है कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है.
''मक्का और अरहर की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. तेज हवा और बारिश के कारण ये फसल जमींदोज हो गई है. खड़ी फसल गिर गई है. कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब फसल बर्बाद होने से उनके सामने कर्ज चुकाने और परिवार के भरण-पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.''- विमलेश यादव, किसान
'सरकार दे उचित मुआवजा' : वहीं, जिले के निचले और दियारा क्षेत्रों में लगी गन्ने की फसलें भी जलमग्न होने से प्रभावित हुई हैं. लगातार जलजमाव के कारण गन्ने के पौधे गिर कर मुरझाने लगे हैं और उत्पादन में भारी कमी आने की संभावना है. किसान सरकार से जल्द से जल्द फसल क्षति का आंकलन करवाकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इस प्राकृतिक आपदा से उबरने में मदद मिल सके.
''अत्यधिक बारिश के कारण फसल बहुत बर्बाद हुआ है. धान गिर गया है. घर का पैसा खेत में लगा दिए हैं. वह भी बर्बाद हो गया. अब बाल-बच्चा क्या खाएगा, भगवान ने हमलोगों को जिंदा मार दिया है. गन्ना का फसल गिर गया है, अब उसे चूहा खा जाएंगे.''- धर्मदेव यादव, किसान
ये भी पढ़ें :-
बेमौसम बारिश ने किसानों पर ढाया सितम, खेत में गेहूं की फसल हुई काली, दाने-दाने को मोहताज अन्नदाता
आंधी-बारिश में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, कोई राहत नहीं, इस दिन आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश