'धान, मक्का, राहर.. सब कुछ बर्बाद हो गया.. खेत में घुटनों तक पानी' किसानों का दर्द सुनिए

गोपालगंज : बिहार में हुई अत्यधिक बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है. सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ है, जो कटाई के लिए तैयार थी या पकने की स्थिति में थी. चूंकि खेतों में पानी भर गया है, ऐसे में किसानों द्वारा लगाई गई धान, गन्ना मक्का और रहर (अरहर) जैसी प्रमुख खरीफ फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

धान की बालियां पानी में डूबी : गोपालगंज में हालात तो ये हैं कि कई जगहों पर धान के खेतों में घुटने तक पानी जमा हो गया है. जिससे धान की बालियां पूरी तरह डूब गई हैं. कई जगहों पर पकने को तैयार धान की फसलें तेज हवा के झोंकों से गिरकर पानी में समा गईं, जिससे उनके सड़ने की आशंका बढ़ गई है.

किसानों का दर्द सुनिए (ETV Bharat)

'पूरी मेहनत पर पानी फिर गया' : किसानों का कहना है कि धान की बालियां आ चुकी हैं, इसलिए अब फसल दोबारा खड़ी नहीं हो सकती. किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा. किसानों का कहना है कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है.

''मक्का और अरहर की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. तेज हवा और बारिश के कारण ये फसल जमींदोज हो गई है. खड़ी फसल गिर गई है. कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब फसल बर्बाद होने से उनके सामने कर्ज चुकाने और परिवार के भरण-पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.''- विमलेश यादव, किसान