कोटा : कोटा में भारी बारिश के कारण मगरमच्छ शहर के कॉलोनी में भी दिखाई दे देते हैं. रात के समय मगरमच्छ सड़कों पर चहल कदमी करते नजर आते हैं. ऐसा ही बोरखेड़ा क्षेत्र के समृद्धि नगर विस्तार, अंजलि विहार और देवली अरब के बालाजी नगर में हो रहा है. बोरखेड़ा क्षेत्र के रविंद्र सिंह हाड़ा का कहना है कि यह मगरमच्छ खतरा बने हुए हैं. बच्चे और महिलाएं रात के समय घूमते हैं, तब यह हमला कर सकते हैं, इसलिए इनका रेस्क्यू किया जाए.

वन विभाग के क्रोकोडाइल रेस्क्यू टीम के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह हाडा का कहना है कि यह अधिकांश मगरमच्छ खाली प्लाटों में भरे पानी में पहुंच जाते हैं, जहां पर झाड़ियां भी हैं और पानी के बीच रेस्क्यू करना मुश्किल होता है. जब यह मगरमच्छ सड़कों पर या किसी सूखे प्लॉट में मौजूद रहे, तब इनका रेस्क्यू आसानी से किया जा सकता है.

कॉलोनी तक पहुंचे मगरमच्छ (ETV Bharat Kota)

40 से ज्यादा मगरमच्छ का कर चुके हैं रेस्क्यू : वन विभाग की टीम कोटा शहर के अलग-अलग इलाकों से 40 से ज्यादा मगरमच्छों का रेस्क्यू कर चुकी है. इनमें मगरमच्छों को नहर और नालों से भी रेस्क्यू किया गया है. अधिकांश मगरमच्छ बोरखेड़ा, थेगड़ा, देवली अरब, रायपुरा, डीसीएम, रेलवे ट्रैक, रेलवे कॉलोनी, पूनम कॉलोनी क्षेत्र में किया गया है. टीम दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहकर रेस्क्यू कर रही है. रेस्क्यू किए मगरमच्छों में 4 फीट से लेकर 12 फीट लंबे और करीब 300 किलो वजनी तक हैं, जिनको चंबल नदी में छोड़ा गया है.