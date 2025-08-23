ETV Bharat / state

नदी से निकल हाईवे पर आ धमका मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग के छूटे पसीने, देखें वीडियो - CROCODILE REACHED AMONG POPULATION

नैनीताल के हल्द्वानी में आबादी के बीच मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मच गया. वन विभाग ने किसी तरह मगरमच्छ पर काबू पाया.

Crocodile reached among population
नदी से निकल हाईवे पर आ धमका मगरमच्छ (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 11:23 PM IST

2 Min Read

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं. बारिश के चलते वन्यजीव भी अपने वासस्थान से निकलकर आबादी की ओर आ रहे हैं. नैनीताल जिले के तराई पूर्वी वन विभाग के किशनपुर रेंज अंतर्गत हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर एक विशालकाय मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मुश्किल से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नदी में सुरक्षित छोड़ा. आबादी के बीच मगरमच्छ के आने की घटना से इलाके में डर का माहौल है.

बताया जा रहा है कि गौलापार के दानीबंगर में धान के खेत में मगरमच्छ देखे जाने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. मगरमच्छ के आने से अफरातफरी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया. ग्रामीणों के मुताबिक, मगरमच्छ पहले धान के खेत में देखा गया, जिसके बाद वह हल्द्वानी सितारगंज हाईवे पर आ गया.

नदी से निकल हाईवे पर आ धमका मगरमच्छ (VIDEO-ETV Bharat)

वन क्षेत्राधिकारी किशनपुर रेंज घनश्याम चनियाल ने बताया कि ग्रामीणों के सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया. भारी भरकम मगरमच्छ को रेस्क्यू करने में कई वन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. किसी तरह से मगरमच्छ पर काबू पाया गया. इसके बाद मगरमच्छ को ठंडा नाला में छोड़ गया.

उन्होंने बताया कि मगरमच्छ यहां तक कैसे पहुंचा? ये सोचने का विषय है, क्योंकि नदी यहां से काफी दूर है. संभवत मगरमच्छ गोला नदी से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में आया होगा. ग्रामीणों के मुताबिक जिस जगह पर मगरमच्छ पकड़ा गया है, वह नदी से काफी दूर है और पहली बार आबादी वाले क्षेत्र में मगरमच्छ देखा गया है. गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

रेंजर घनश्याम चिनियाल ने बताया कि मगरमच्छ को उनके किशनपुर रेंज में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है. ऐसे मामले अक्सर बारिश के मौसम में नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण सामने आते हैं, जब मगरमच्छ नदी से निकलकर आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं. बारिश के चलते वन्यजीव भी अपने वासस्थान से निकलकर आबादी की ओर आ रहे हैं. नैनीताल जिले के तराई पूर्वी वन विभाग के किशनपुर रेंज अंतर्गत हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर एक विशालकाय मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मुश्किल से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नदी में सुरक्षित छोड़ा. आबादी के बीच मगरमच्छ के आने की घटना से इलाके में डर का माहौल है.

बताया जा रहा है कि गौलापार के दानीबंगर में धान के खेत में मगरमच्छ देखे जाने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. मगरमच्छ के आने से अफरातफरी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया. ग्रामीणों के मुताबिक, मगरमच्छ पहले धान के खेत में देखा गया, जिसके बाद वह हल्द्वानी सितारगंज हाईवे पर आ गया.

नदी से निकल हाईवे पर आ धमका मगरमच्छ (VIDEO-ETV Bharat)

वन क्षेत्राधिकारी किशनपुर रेंज घनश्याम चनियाल ने बताया कि ग्रामीणों के सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया. भारी भरकम मगरमच्छ को रेस्क्यू करने में कई वन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. किसी तरह से मगरमच्छ पर काबू पाया गया. इसके बाद मगरमच्छ को ठंडा नाला में छोड़ गया.

उन्होंने बताया कि मगरमच्छ यहां तक कैसे पहुंचा? ये सोचने का विषय है, क्योंकि नदी यहां से काफी दूर है. संभवत मगरमच्छ गोला नदी से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में आया होगा. ग्रामीणों के मुताबिक जिस जगह पर मगरमच्छ पकड़ा गया है, वह नदी से काफी दूर है और पहली बार आबादी वाले क्षेत्र में मगरमच्छ देखा गया है. गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

रेंजर घनश्याम चिनियाल ने बताया कि मगरमच्छ को उनके किशनपुर रेंज में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है. ऐसे मामले अक्सर बारिश के मौसम में नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण सामने आते हैं, जब मगरमच्छ नदी से निकलकर आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

आबादी के बीच पहुंचा मगरमच्छहल्द्वानी में मगरमच्छCROCODILE IN HALDWANICROCODILE IN HALDWANI FARMCROCODILE REACHED AMONG POPULATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.