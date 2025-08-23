हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं. बारिश के चलते वन्यजीव भी अपने वासस्थान से निकलकर आबादी की ओर आ रहे हैं. नैनीताल जिले के तराई पूर्वी वन विभाग के किशनपुर रेंज अंतर्गत हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर एक विशालकाय मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मुश्किल से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नदी में सुरक्षित छोड़ा. आबादी के बीच मगरमच्छ के आने की घटना से इलाके में डर का माहौल है.
बताया जा रहा है कि गौलापार के दानीबंगर में धान के खेत में मगरमच्छ देखे जाने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. मगरमच्छ के आने से अफरातफरी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया. ग्रामीणों के मुताबिक, मगरमच्छ पहले धान के खेत में देखा गया, जिसके बाद वह हल्द्वानी सितारगंज हाईवे पर आ गया.
वन क्षेत्राधिकारी किशनपुर रेंज घनश्याम चनियाल ने बताया कि ग्रामीणों के सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया. भारी भरकम मगरमच्छ को रेस्क्यू करने में कई वन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. किसी तरह से मगरमच्छ पर काबू पाया गया. इसके बाद मगरमच्छ को ठंडा नाला में छोड़ गया.
उन्होंने बताया कि मगरमच्छ यहां तक कैसे पहुंचा? ये सोचने का विषय है, क्योंकि नदी यहां से काफी दूर है. संभवत मगरमच्छ गोला नदी से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में आया होगा. ग्रामीणों के मुताबिक जिस जगह पर मगरमच्छ पकड़ा गया है, वह नदी से काफी दूर है और पहली बार आबादी वाले क्षेत्र में मगरमच्छ देखा गया है. गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.
रेंजर घनश्याम चिनियाल ने बताया कि मगरमच्छ को उनके किशनपुर रेंज में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है. ऐसे मामले अक्सर बारिश के मौसम में नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण सामने आते हैं, जब मगरमच्छ नदी से निकलकर आबादी वाले इलाकों में चले जाते हैं. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है.
ये भी पढ़ें: