बनारी गांव तालाब में मछली के साथ पल रहा था मगरमच्छ
जांजगीर चांपा वन विभाग की टीम ने दो दिन मगरमच्छ का रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2025 at 6:53 PM IST
जांजगीर चांपा: बनारी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के तालाब में एक मगरमच्छ देखा गया. जिसके बाद गांव में हल्ला मच गया. गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.
तालाब में मगरमच्छ: जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनारी गांव के अमूरी तालाब को कौशल प्रसाद धीवर ने मछली पालन के लिए ठेका में लिया है. मंगलवार को तालाब से मछली निकालने के लिए जाल फैलाया गया. जाल में बड़ी हलचल दिखने लगी. मछली के जाल में कुछ बड़ा जलीय जीव होने की आशंका पर कौशल प्रसाद ने गांव के सरपंच को सूचना दी. ड्रोन कैमरा से पहचान करने की कोशिश की गई. जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया. तालाब में बड़ा मगरमच्छ घूम रहा था.
मगरमच्छ का रेस्क्यू: ग्रामीणों ने तालाब में मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू किया. लेकिन पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण मंगलवार देर शाम को रेस्क्यू रोक दिया गया. बुधवार सुबह फिर से मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू किया गया. बड़ा जाल अमूरी तालाब में फैलाया गया. जिसके बाद मगरमच्छ को भी बड़ी सावधानी के साथ पकड़ा गया. जिसे कोटमी सोनार क्रोकोडायल पार्क में छोड़ा गया.
कोटमीसोनार में क्रोकोडायल पार्क: जांजगीर चांपा के कोटमीसोनार गांव में बड़ा क्रोकोडायल पार्क बनाया गया है. कोटमीसोनार के सभी तालाबों से मगरमच्छ को निकालकर 100 एकड़ के मूढ़ा तालाब में शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी भी गांव के कई तालाबों और गलियों में छोटे बड़े मगरमच्छ मिल जाते है. लेकिन अब मगरमच्छ जिला मुख्यालय के आस पास के गांव के तालाबों में भी पहुंच रहे हैं.