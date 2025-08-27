चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र के सुवानियां गांव में मंगलवार दोपहर बाद एक बड़ा हादसा टल गया. यहां राजकीय विद्यालय परिसर में अचानक 10 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी मगरमच्छ घुस आया. गनीमत रही कि उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे जब मगरमच्छ स्कूल में घुसा, तब ग्रामीणों ने उसे देखा. देखते ही देखते पूरे गांव के लोग स्कूल के बाहर एकत्रित हो गए और स्थिति अफरातफरी की हो गई. गांव के सरपंच गोपाललाल गाडरी ने बताया कि मगरमच्छ आने की सूचना उन्होंने तत्काल उपवन संरक्षक चित्तौड़गढ़ राहुल झांझड़िया को दी. इसके बाद वन विभाग की टीम नाथू सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और वन्य जीव प्रेमियों को भी बुलाया गया.

घास में छिप गया था मगरमच्छ: स्कूल परिसर में करीब 2 से 3 फीट ऊंची घास उगी हुई थी. मगरमच्छ इसी घास के बीच छिपकर बैठ गया, जिससे उसे ढूंढ़ना मुश्किल हो गया. वन्य जीव प्रेमी पियूष कांबले, रामकुमार साहू और मुबारिक खान ने टीम के साथ मिलकर परिसर का निरीक्षण किया. जब टीम ने एक ऊंची दीवार पर चढ़कर देखा तो वहीं पास में मगरमच्छ दिखाई दिया. मगरमच्छ टीम को देखते ही हमला करने की स्थिति में आ गया और मुंह खोलकर डराने लगा.

मगरमच्छ का रेस्क्यू (ETV Bharat Chittorgarh)

दो घंटे चला रेस्क्यू, बस्सी बांध में छोड़ा गया: करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया. इसे वन विभाग के वाहन में रखकर देर शाम बस्सी सेंचुरी ले जाया गया और बस्सी बांध में सुरक्षित छोड़ दिया गया. राहत की बात यह रही कि उस समय स्कूल में न तो बच्चे थे और न ही स्टाफ मौजूद था. गांव के लोग बताते हैं कि सुवानियां के पास से बेड़च नदी गुजरती है और अक्सर वहीं से मगरमच्छ गांव की ओर आ जाते हैं. करीब एक माह पहले भी दो मगरमच्छ गांव में घुस आए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया था.

घास में फंस गया था रास्ता: वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ स्कूल के मुख्य गेट से अंदर घुसा था और काफी देर तक बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, लेकिन घनी घास में फंस जाने के कारण वह बाहर का रास्ता नहीं खोज पाया. अगर ग्रामीणों ने समय रहते उसे नहीं देखा होता, तो यह अगले दिन बच्चों या स्टाफ के लिए खतरा बन सकता था.