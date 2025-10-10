ETV Bharat / state

पीलीभीत में घर में घुसा मगरमच्छ; वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा

सामाजिक वानिकी प्रभाग के डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि मगरमच्छ आबादी के बीच पहुंचा था. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

पीलीभीत में घर में घुसा मगरमच्छ.
पीलीभीत में घर में घुसा मगरमच्छ. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 2:16 PM IST

पीलीभीत: जिले के गाजीपुर कुंडा गांव में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विशाल मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में घुस आया. नदी से निकलकर यह मगरमच्छ सीधे गांव निवासी नत्थू यादव के घर के आंगन में पहुंच गया. जैसे ही परिवार के लोगों ने आंगन में मगरमच्छ को रेंगते देखा, घर में चीख-पुकार मच गई. लोगों ने आननफानन में दरवाजे बंद कर अपनी जान बचाई. तत्काल वन विभाग की टीम को सूचना दी गई.

कुंडा गांव निवासी नत्थू यादव ने बताया कि गांव में मगरमच्छ के घुसने की खबर फैलते ही कुछ ही देर में सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए. मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम लगभग दो घंटे बाद मौके पर पहुंची. इस दौरान ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छ पर नजर बनाए रखी और बच्चों, महिलाओं को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई.

वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा. (Video Credit: ETV Bharat)

करीब दो घंटे बाद पहुंचे वन कर्मियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. टीम ने सुरक्षा घेरे में लेकर मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया. काफी मशक्कत और सावधानी के बाद वनकर्मियों ने मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से काबू में किया.

सामाजिक वानिकी प्रभाग के डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि मगरमच्छ आबादी के बीच पहुंचा था. रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 40 मिनट तक चला, जिसके बाद टीम ने मगरमच्छ को पिंजरे में बंद करके वन क्षेत्र में ले जाकर नदी में छोड़ा.

इस दौरान पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल रहा. बड़ी संख्या में ग्रामीण रेस्क्यू अभियान देखने के लिए जमा रहे, जिससे मौके पर भीड़ लग गई. ग्रामीणों ने कहा कि बारिश और बाढ़ के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने से इस तरह के वन्यजीव अक्सर आबादी की ओर आते हैं. उन्होंने वन विभाग से मांग की है, कि गांवों के पास नदी किनारों पर निगरानी बढ़ाई जाए.

PILIBHIT CROCODILE NEWS TODAYCROCODILE ENTERED HOUSE IN PILIBHITPILIBHIT FOREST DEPARTMENT TEAMपीलीभीत घर में घुसा मगरमच्छPILIBHIT LATEST NEWS UPDATES

