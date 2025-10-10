ETV Bharat / state

पीलीभीत में घर में घुसा मगरमच्छ; वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा

पीलीभीत में घर में घुसा मगरमच्छ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 10, 2025 at 2:16 PM IST 2 Min Read