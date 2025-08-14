लक्सर: क्षेत्र के दाबकी महेश्वरी गांव में बुधवार देर रात हड़कंप मच गया. दरअसल रात करीब एक बजे एक ग्रामीण के घर में विशालकाय मगरमच्छ घुस आया. अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर इतने बड़े मगरमच्छ को देख परिवार के होश उड़ गए. शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे. देखते ही देखते मगरमच्छ घुसने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए.

लक्सर में ग्रामीण के घर में घुसा मगरमच्छ: ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन प्रभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी गुरजंट सिंह अपनी टीम के साथ रात्रि लगभग 2 बजे मौके पर पहुंचे. रात के अंधेरे और मगरमच्छ के बड़े आकार के कारण रेस्क्यू बेहद चुनौतीपूर्ण था. लेकिन टीम ने कड़ी मशक्कत और सावधानी के साथ मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता हासिल की. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया.

रात को घर में घुस गया मगरमच्छ (Photo- ETV Bharat)

वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया: गांव में इस अप्रत्याशित घटना से लोग काफी देर तक चर्चा करते रहे. ग्रामीणों ने गुरजंट सिंह और उनकी टीम के साहसिक कार्य की सराहना की और आभार जताया. रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि-

सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रात का समय होने और मगरमच्छ के आकार के कारण यह बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी टीम के गुरजंट सिंह और साथियों ने साहस और सतर्कता से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. वन्यजीवों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. ग्रामीणों से अपील है कि ऐसे मामलों में घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

-शैलेंद्र सिंह नेगी, रेंज अधिकारी-

मगरमच्छ घर में घुसने से दहशत का माहौल: वहीं इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि समय रहते वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी भी अनहोनी को टाल दिया. आपको बता दें कि यह है पहला मामला नहीं है मगरमच्छ गांव के अंदर घुसा हो. इससे पूर्व गिद्दावाली गांव में हड़कंप मच गया था जब एक विशालकाय मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर में घुस कर आराम फरमाते नजर आया था.

घर में घुसे मगरमच्छ का रेस्क्यू हुआ (Photo- ETV Bharat)

पहले भी गांव में घुस चुके मगरमच्छ: तब ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना देकर बुलाया गया और घंटों चले रेस्क्यू के बाद बड़ी मुश्किल से मगरमच्छ पर काबू पाया गया था. गनीमत यह रही थी कि वहां भी किसी प्रकार की कोई जन हानि नहीं हुई थी. उससे पूर्व डूंगरपुर गांव में तो एक खौफनाक मंजर सामने आया था. तालाब के पास बने एक घर से एक व्यक्ति जब तालाब के करीब पहुंचा तो मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया था. मगरमच्छ ने ग्रामीण का हाथ पकड़ लिया था. बड़ी मुश्किल से ग्रामीण ने अपने आप को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था. इस घटना में मगरमच्छ के दांतों से ग्रामीण का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था.

वन विभाग ने मगरमच्छ को तालाब में छोड़ा (Photo- ETV Bharat)

एक ग्रामीण का हाथ चबा चुका मगरमच्छ: ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा था. जहां काफी दिन तक ग्रामीण का इलाज हुआ था. लक्सर क्षेत्र नदी व गंगा से सटा हुआ क्षेत्र है. यहां आए दिन वन्य और जलीय जीवों का आना-जाना लगा रहता है. कई बार क्षेत्र के लोग काफी दहशत में आ जाते हैं. वन्य जीव व जल जीव पालतू पशुओं को अपना शिकार बना लेते हैं.

