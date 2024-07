ETV Bharat / state

खेत में आराम फरमाता मिला विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों के उड़े होश - Crocodile Came Into The Field

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jul 13, 2024, 6:30 PM IST

खेत में आया मगरमच्छ ( photo-ETV Bharat )