गोरखपुर में क्रिटिकॉन 2025 का आगाज, एक्सपर्ट बोले- हिट एंड ट्रायल से बचें, दुनिया के 20 देशों के डॉक्टर क्रिटिकल केयर पर करेंगे मंथन

क्रिटिकल केयर में बेहतर काम करने वाले डॉक्टरों का हुआ सम्मान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : October 3, 2025

गोरखपुर : तीन दिवसीय 'कृटिकॉन 2025' का आगाज शुक्रवार से हुआ. सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ला और महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया. सेमिनार में दुनिया के 20 देशों के क्रिटिकल केयर मेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टर पहुंचे हैं. देश भर से आए करीब 200 डॉक्टर तीन दिनों तक क्रिटिकल केयर के मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट देने के उपायों पर मंथन करेंगे. क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टरों को सांसद रवि किशन और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने सम्मानित भी किया. जिसमें एसजीपीजीआई लखनऊ के डॉ. आरके सिंह और BHU वाराणसी के डॉ. वीके गुप्ता शामिल थे. डॉ. आरके सिंह ने कहा कि ओपीडी में आने वाले मरीजों के साथ 'हिट एंड ट्रायल' की कोशिश को डॉक्टर को छोड़ना पड़ेगा. उन्हें यह पहचान करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए कि यह मरीज क्रिटिकल केयर का है. इसे आईसीयू में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो उसकी मल्टीप्ल आर्गन फेल्योर की स्थिति आ सकती है. उन्होंने कहा, आईसीयू के मरीजों के साथ कोई भी लापरवाही डॉक्टरों को नहीं करनी चाहिए. ओपीडी कोल्ड मेडिसिन के इलाज का एरिया है, जबकि आईसीयू हॉट मेडिसिन का केंद्र है. इसमें डॉक्टर को मरीज के प्रति पूरी सतर्कता रखनी पड़ती है. डॉ. एके मल्ल ने कहा कि यह प्रयास न केवल स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल को निखारेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा. अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से डॉक्टरों का साथ सीधा संवाद हुआ. उनमें अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब और अन्य सहित 20 से अधिक देशों के लगभग 200 आमंत्रित संकाय सदस्य, जिनमें डॉ. अब्बास खोसरावी, डॉ. क्रेग कॉपरस्मिथ, डॉ. जेएल टेबुल और डॉ. यतिन मेहता ने अपने एक्सपीरियंस साझा किए.