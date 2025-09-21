ETV Bharat / state

देवघर में जल्द शुरू होगी क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

देवघर: जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है. देवघर को मेडिकल हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार पहले ही एम्स की स्थापना कर चुकी है. अब जिले के सदर अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत होने जा रही है.

एक ही भवन में सभी जांच की सुविधा

सदर अस्पताल में बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट के भवन के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि अगले दो से तीन महीने में भवन का हैंडओवर कर दिया जाएगा. इसके बाद यूनिट को शुरू करने की तैयारी की जाएगी. क्रिटिकल केयर यूनिट में मरीजों को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU), इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU), मॉड्यूलर ओटी और तमाम आधुनिक जांच की सुविधा एक ही भवन में उपलब्ध होगी. इससे न सिर्फ देवघर बल्कि संथाल के दूसरे जिलों के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

देवघर के सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट की सौगात (Etv Bharat)

भवन हैंडओवर के बाद राज्य सरकार से मैन पावर की भर्ती के लिए पत्र लिखा जाएगा. यदि सब कुछ तय समय पर पूरा होता है तो उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही तक देवघर में क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत हो जाएगी: डॉ. युगल किशोर चौधरी, सिविल सर्जन