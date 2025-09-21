ETV Bharat / state

देवघर में जल्द शुरू होगी क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

देवघर के सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट की सौगात शहरवासियों को मिलने वाली है. जिसमें इंटेंसिव केयर यूनिट समेत तमाम जांच की सुविधा होगी.

Critical Care Unit at Sadar Hospital, Deoghar
देवघर के सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है. देवघर को मेडिकल हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार पहले ही एम्स की स्थापना कर चुकी है. अब जिले के सदर अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत होने जा रही है.

एक ही भवन में सभी जांच की सुविधा

सदर अस्पताल में बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट के भवन के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने बताया कि अगले दो से तीन महीने में भवन का हैंडओवर कर दिया जाएगा. इसके बाद यूनिट को शुरू करने की तैयारी की जाएगी. क्रिटिकल केयर यूनिट में मरीजों को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU), इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU), मॉड्यूलर ओटी और तमाम आधुनिक जांच की सुविधा एक ही भवन में उपलब्ध होगी. इससे न सिर्फ देवघर बल्कि संथाल के दूसरे जिलों के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

देवघर के सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट की सौगात (Etv Bharat)

भवन हैंडओवर के बाद राज्य सरकार से मैन पावर की भर्ती के लिए पत्र लिखा जाएगा. यदि सब कुछ तय समय पर पूरा होता है तो उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही तक देवघर में क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत हो जाएगी: डॉ. युगल किशोर चौधरी, सिविल सर्जन

स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र की ओर अग्रसर है देवघर

गौरतलब है कि देवघर संथाल प्रमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जिला है. यहां पहले से एम्स जैसे बड़े संस्थान की स्थापना की जा चुकी है. अब सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू होने से यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है.

ये भी पढ़ें- मधुपुर अस्पताल में जमीन पर पड़ा था शव, सांसद निशिकांत दुबे ने कसा तंज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

भगवान भरोसे चतरा की स्वास्थ्य व्यवस्था! चिकित्सकों के अभाव में नहीं मिल रहा समुचित उपचार

देवघर में निजी अस्पतालों की लापरवाही! खुले में फेंक रहे मेडिकल वेस्ट, कार्रवाई की चेतावनी

For All Latest Updates

TAGGED:

क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधासदर अस्पताल में आधुनिक सुविधाHEALTHCARE FACILITIES IN DEOGHARDEOGHAR SADAR HOSPITALMODERN DIAGNOSTIC FACILITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.