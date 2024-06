ETV Bharat / state

धान की फसल पर गर्मी की मार; नहरों में नहीं आ रहा पानी, किसानों की बढ़ी परेशानी - no water in canals of Raebareli

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 19, 2024, 6:34 PM IST