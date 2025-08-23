बलौदा बाजार: जिले में धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं. 21 हजार के करीब किसानों का रजिस्ट्रेशन अब भी अधर में लटका हुआ है. मीडिया से बातचीत में कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा, किसान घबराएं नहीं हम किसानों की समस्या का समय रहते समाधान करेंगे.

धान खरीदी को लेकर किसान परेशान: दरअसल आगामी खरीफ सीजन में धान बेचने के लिए शासन ने किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया है. किसानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बगैर एग्रीस्टैक पोर्टल पंजीयन के किसान धान नहीं बेच पाएंगे. लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि इस पोर्टल में पंजीयन कराना पहाड़ चढ़ने के जैसा मुश्किल भरा काम हो गया है.

धान खरीदी पर संकट (ETV Bharat)

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य: एक ओर जहां कृषि विभाग ने पोर्टल में दो साल पुराना ही डाटा सबमिट किया, वहीं पोर्टल में एक दर्जन से अधिक खामियां अब तक सामने चुकी हैं. इन खामियों की वजह से किसानों का पंजीयन ही नहीं हो पा रहा. इस पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए एक ओर जहां किसान समितियों तथा च्वाइस सेंटर में चक्कर काट रहे हैं. दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारी इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते हुए नजर आ रहे. इस पोर्टल में पंजीयन कराने को लेकर परेशान किसानों का कृषि विभाग के आला अधिकारियों की ओर से समाधान नहीं किया जाना भी किसानों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है.

क्या है बेसिक प्रॉब्लम: शासन की ओर से इस वर्ष किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया. लेकिन पोर्टेल में आ रही ढेरों खामियों का निराकरण किस प्रकार होगा ये अधिकारी किसानों को बताने को तैयार नहीं हैं. एग्रीस्टैक पोर्टल की सबसे बड़ी खामी इसका पुराना डाटा है. एग्रीस्टैक पोर्टल में 2022-2023 का डाटा लोड है. यानि इसके बाद की खरीदी बिक्री की गयी कृषि भूमि, वारिसान, मुखिया की मृत्यु के बाद फौती उठाने के बाद भी पुराना भूमिस्वामी ही पोर्टल में नजर आ रहा.

पोर्टल में पुराना डाटा: पोर्टल में पुराना डाटा होने की वजह से नए भूमिस्वामी का पंजीयन रिजेक्ट हो जा रहा. जानकारी के अनुसार अब तक दस से बारह खामियां पोर्टल में नजर आ चुकी हैं. जिसके चलते किसानों का पंजीयन ही नहीं हो पा रहा. शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन होगा केवल वे किसान ही धान बेचने के पात्र होंगे. जिसके चलते किसान अभी से धान को बेचने की चिंता में परेशान हैं.



डाटा में जो खामियां जो सामने आई: ज्यादातर समस्याएं जो सामने आ रही हैं उसमें मुख्य रूप से जिन किसानों की नगरीय निकायों में कृषि भूमि है, जिन किसानों की एक ग्राम से अधिक ग्राम में कृषि भूमि है. 2023 के बाद की खरीदी बिक्री वाली भूमि, वारिसान भूमि, सम्मिलित खातों में कृषि भूमि है. 2023 के बाद की गयी फौती दूरूस्तीकरण की कृषि भूमि, वन पट्‌टा में कृषि भूमि आदि इस प्रकार की कृषि भूमि हैं. ऐसे किसानों का वर्तमान में एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हो ही नहीं रहा.

कैसे होगा समस्या का हल: इन समस्याओं का हल क्या है तथा कैसे पंजीयन होगा यह सोचकर अब किसान परेशान हैं. ग्रामीण इलाकों के अधिकांश कृषक कम शिक्षित हैं जिसकी वजह से वे च्वाइस सेंटर जाकर पंजीयन करा रहे हैं. च्वाइस सेंटर में पंजीयन कराने पर उन्हे शुल्क तो देना पड़ रहा है. पंजीयन के बाद किसान जैसे ही घर पहुंचता है किसानों को पंजीयन रिजेक्ट का मैसेज आ जाता है. पंजीयन तो हो नहीं रहा उल्टे पंजीयन का शुल्क भी देना पड़ रहा है. इन सब वजहों से किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाने और पंजीयन कैसे होगा इस संबंध में कृषि ‌विभाग द्वारा किसानों का मार्गदर्शन भी नहीं किया जा रहा.

जानिए क्या है एग्रीस्टैक पोर्टल: एग्रीस्टैक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है. भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य किसानों के लिए एक व्यापक डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास जैसी जानकारी शामिल है. एग्रीस्टैक के मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभान्वित करना है. किसानों को बेहतर ऋण, उच्च गुणवत्ता वाली कृषि सामग्री, स्थानीय और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक अधिक सूचित और सुविधा जनक पहुंच उपलब्ध करना है.

भारत सरकार की डिजिटल पहल: एग्रीस्टैक सरकारों के लिए विभिन्न किसान और कृषि केंद्रित लाभकारी योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना भी आसान बनाता है. एग्रीस्टेक एक डिजिटल पहचान प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा. यह भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करेगा जिससे भूमि स्वामित्व और भूमि उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान बनाता है. कुल मिलाकर एग्रीस्टैक का लक्ष्य भारतीय कृषि को आधुनिक और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सिखाता है.

कुछ टेक्निकल दिक्कत है जिसको दूर किया जा रहा है. जैसे कि एक व्यक्ति की 2 अलग अलग जगह जमीन है तो उसका पंजीयन होने में दिक्कत आ रही है. अगर संयुक्त खाता है तो सीरियल क्रमांक 1 2 3 4 नहीं आ रहा तो दिक्कत पेश आ रही है. इसके अलावा जो जो समस्या आ रही हैं उसके लिए राज्य के राजस्व विभाग को आवेदन लिखा गया है. किसी भी किसान को घबराने की जरुरत नही है. हमारे पास पर्याप्त समय है. हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही इसका निराकरण हो जाएगा. जैसे ही निराकरण होगा 15 दिन के बाद काम पूरा कर लिया जाएगा: दीपक सोनी, कलेक्टर

एग्रीस्टैक पोर्टल के पंजीयन में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है. यह पोर्टल भारत सरकार का पोर्टल है लिहाजा कलेक्टर के माध्यम से सचिव भू अभिलेख को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है: दीपक कुमार नायक, उप संचालक, कृषि विभाग, बलौदा बाजार-भाटापार

कलेक्टर ने दिया किसानों को आश्वासन: दीपक सोनी ने कहा कि बलौदा बाजार जिले में 1 लाख 60 हज़ार से अधिक किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल से पंजीयन किया जाना है. 1 लाख 40 हज़ार किसानों का पंजीयन छप चुका है. लगभग 20 से 21 हज़ार किसानों का पंजीयन होना शेष है जिसको निरन्तर रूप से कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है.