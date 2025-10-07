ETV Bharat / state

बिहार में बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक को मारी गोली

औरंगाबाद: जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दी. गोली शिक्षक की पीठ में लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना मोड़ की बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल शिक्षक की पहचान 50 वर्षीय देवानंद कुमार यादव, निवासी अकौना गांव के रूप में हुई है.

शिक्षक को मारी गोली: देवानंद कुमार यादव सदर प्रखंड के खान ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. परिजनों के अनुसार, देवानंद रोज की तरह मंगलवार सुबह घर से विद्यालय के लिए निकले थे. दोपहर में परिजनों को सूचना मिली कि उन्हें गोली लगी है.

हालत गंभीर: सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें तुरंत औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है.

घात लगाकर मारी गोली: फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शिक्षक को गोली किसने और क्यों मारी है. परिजन भी इस संबंध में कुछ बताने से इंकार कर रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देवानंद जैसे ही अकौना मोड़ के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही वे सड़क पर गिर पड़े और अपराधी मौके से फरार हो गए.

पुलिस का बयान: घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गोली लगने से शिक्षक देवानंद कुमार यादव घायल हुए हैं. अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी है.