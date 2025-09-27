ETV Bharat / state

बीसीसीएल आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट ऑफिसर को अपराधी ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद: जिले में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोलीबारी की गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. घटना मुनीडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया है.

मुनीडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर डीएवी मुनीडीह स्कूल रोड स्थित काली मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने बीसीसीएल द्वारा संचालित इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोली चलाई है. अधिकारी की जांघ में गोली लगी है. जिसके बाद उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीड़ित के ड्राइवर और डीएसपी का बयान (Etv Bharat)

प्रोजेक्ट ऑफिसर के ड्राइवर ने बताया कि वे मुनीडीह पुलिस स्टेशन क्षेत्र स्थित काली मंदिर से निकले थे. प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल रेड्डी कार में सवार होकर कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली उनकी कार के अगले हिस्से में लगी, जबकि दूसरी पिछले दरवाजे को भेदती हुई गोपाल रेड्डी की जांघ में लगी. अपराधी मोटरसाइकिल पर था, लेकिन उसने उसे थोड़ी दूरी पर पार्क कर दिया था. वह पैदल आया और गोलीबारी शुरू कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद, अपराधी फरार हो गया. गोपाल रेड्डी को इलाज के लिए अशर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद डीएसपी नौशाद आलम घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस काली मंदिर के पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए.