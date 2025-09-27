ETV Bharat / state

बीसीसीएल आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट ऑफिसर को अपराधी ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर हमला हुआ है. अधिकारी पर गोली चली है.

Firing in Dhanbad
घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोलीबारी की गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. घटना मुनीडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अंजाम दिया गया है.

मुनीडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर डीएवी मुनीडीह स्कूल रोड स्थित काली मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने बीसीसीएल द्वारा संचालित इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोली चलाई है. अधिकारी की जांघ में गोली लगी है. जिसके बाद उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीड़ित के ड्राइवर और डीएसपी का बयान (Etv Bharat)

प्रोजेक्ट ऑफिसर के ड्राइवर ने बताया कि वे मुनीडीह पुलिस स्टेशन क्षेत्र स्थित काली मंदिर से निकले थे. प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल रेड्डी कार में सवार होकर कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली उनकी कार के अगले हिस्से में लगी, जबकि दूसरी पिछले दरवाजे को भेदती हुई गोपाल रेड्डी की जांघ में लगी. अपराधी मोटरसाइकिल पर था, लेकिन उसने उसे थोड़ी दूरी पर पार्क कर दिया था. वह पैदल आया और गोलीबारी शुरू कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद, अपराधी फरार हो गया. गोपाल रेड्डी को इलाज के लिए अशर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद डीएसपी नौशाद आलम घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस काली मंदिर के पास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. घटना की सूचना मिलते ही इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए.

विधि-व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल रेड्डी पर गोलीबारी की गई है. उन्हें गोली लगी है. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें:

अंधाधुंध फायरिंग करने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, राहुल दुबे गैंग के लिए करते थे काम

पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, सामने आई इंटरस्टेट गैंग की संलिप्तता

रांची में पुलिस के गश्ती दल पर फायरिंग, हवलदार घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCL OUTSOURCING PROJECT OFFICERFIRING ON PROJECT OFFICERDHANBAD FIRINGधनबाद में फायरिंगFIRING IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.