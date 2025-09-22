ETV Bharat / state

देवघर में दिनदहाड़े अपराधियों ने बैंक में की डकैती, कर्मचारियों को बंधक बनाकर की लूट

देवघर के मधुपुर में बैंक में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है.

Deoghar Bank loot
एचडीएफसी बैंक ब्रांच (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025

2 Min Read
देवघर: जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है. घटना मधुपुर इलाके की हैं. जहां एचडीएफसी बैंक के एक ब्रांच में घूसकर लूट की गई है. अपराधियों ने बंदूक की नोंक पर बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया. फिर बैंक में लूटपाट शुरू की. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मधुपुर डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. घटना की पूरी जानकारी जुटायी जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

वहीं बैंक में मौजूद ग्राहकों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगभग पांच से छह की संख्या में अपराधी बैंक में घुसे थे.उनके पास हथियार था. उन्होंने बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया उसके बाद नकदी और जेवरात लूटने लगे. बैंक कर्मचारियों के अनुसार, अपराधियों ने लगभग ₹1 करोड़ से ज़्यादा की नकदी की लूट की है. हालांकि पुलिस ने लूट की राशि का खुलासा नहीं किया है. पुलिस अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है.

