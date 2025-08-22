ETV Bharat / state

दिल्ली में CBI अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने 2.3 करोड़ लूटे, महिला समेत दो गिरफ्तार - LOOT CASE IN DELHI

दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार में बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2.3 करोड़ लूट लिए.

सीबीआई अधिकारी बनकर कारोबारी को लूटे
सीबीआई अधिकारी बनकर कारोबारी को लूटे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 7:21 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में एक महिला समेत लुटेरों के एक गिरोह ने कथित तौर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी बनकर एक व्यापारी के कार्यालय से लगभग 2.3 करोड़ रुपये लूट लिए. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मनप्रीत गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी हैं और वित्त, प्रॉपर्टी डीलिंग तथा निर्माण कार्य से जुड़े हैं.

पुलिस ने कहा कि मनप्रीत का कहना है कि विवेक विहार स्थित इमारत में लगभग 2.5 करोड़ रुपये की व्यावसायिक कमाई रखी थी. उन्होंने 19 अगस्त को अपने दोस्त रविशंकर से कहा कि वह वहां से 1.10 करोड़ रुपये लेकर उनके आवास आए.

पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने कहा, ‘‘जैसे ही शंकर नकदी से भरा बैग लेकर बाहर निकला, दो कारों में एक महिला समेत चार लोगों ने उसे रोक लिया और खुद को सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया. उन्होंने उसके साथ मारपीट की और बैग छीन लिया. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर शंकर को उन्हें संपत्ति के अंदर ले जाने के लिए मजबूर किया, जहां उन्होंने मनप्रीत के कर्मचारी दीपक माहेश्वरी की पिटाई की और वहां रखी शेष नकदी लूट ली.

डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि मामला बेहद संगठित तरीके से अंजाम दिया गया है. पुलिस की कई टीमें अपराधियों के नेटवर्क की तह तक जाने और फरार आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई हैं. सीसीटीवी फुटेज से कारों के नंबर मिले, जिनके आधार पर पुलिस फरीदाबाद पहुंची. वहां से दोनों कारें और उनके ड्राइवर बरामद किए गए. पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गाड़ियां साकेत स्थित एक एनजीओ ने किराए पर ली थी.

इसके बाद पुलिस ने एनजीओ के दफ्तर पर छापा मारा और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से 1.08 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं. दोनों आरोपियों की पहचान असम के मूल निवासी पापोरी बरुआ (31) और तुगलकाबाद निवासी दीपक (32) के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस बाकी रकम और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

