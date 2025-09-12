पाकुड़ में हथियार दिखाकर सीएसपी संचालक से लूटपाट, अपराधियों की धर पकड़ में जुटी पुलिस

पाकुड़ में हथियार दिखाकर सीएसपी संचालक से लूटपाट, अपराधियों की धर पकड़ में जुटी पुलिस
पाकुड़ में अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक को लूट लिया. अपराधी की तलाश में पुलिस जुटी है.
Published : September 12, 2025 at 2:10 PM IST
पाकुड़: जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के बोका मोड़ के निकट अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. उसके बाद अपराधी फरार हो गए. सूचना मिलते ही अमड़ापाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधी की धर पकड़ को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू की.
पुलिस कर रही है छापेमारी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएसपी संचालक रंजीत भगत पकलो गांव जा रहे थे. इसी दौरान बोका मोड़ के निकट अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोका और हथियार का भय दिखाकर नगद 3 लाख रुपया, बाइक, मोबाइल एवं लेपटॉप छीनकर फरार हो गए. सीएसपी संचालक ने घटना की सूचना तुरंत अमड़ापाड़ा थाने को दी. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ बोका मोड़ पहुंचे और रंजीत सहित आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी.
सीएसपी संचालक रंजीत ने पुलिस को बताया कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दसगोड़ा गांव की ओर भागे हैं. अमड़ापाड़ा पुलिस लिट्टीपाड़ा थाने की पुलिस से संपर्क में आकर छापेमारी कर रही है.
जंगल में अपराधियों के छिपे होने का संदेह
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान पुलिस को पालमांडो गांव के निकट बाइक, मोबाइल और लेपटॉप फेंका हुआ मिला. पुलिस को संदेह है कि आसपास के जंगलों में अपराधी कहीं छुपे हुए हैं.
घटना को लेकर अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और अपराधियों के भागने की मिली जानकारी पर उसकी धर पकड़ को लेकर छापेमारी की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि सीएसपी संचालक द्वारा घटना को लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं दी गयी है. उन्होंने बताया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद ही डिटेल दी जाएगी.
ये भी पढ़ें-
साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवा रहे ग्रामीण, जांच में सामने आ रहे चौंकाने वाले खुलासे!
एक्शन मोड में सरायकेला पुलिस, छापेमारी में 16 आरोपी गिरफ्तार
चाईबासा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पांच लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे कर्मी