सोनीपत के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूट, सेल्स मैन को धक्का मारा, पैसे लूटकर हो गए फरार

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हुए पेट्रोल पंप पर लूट कर डाली. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है.

पेट्रोल पंप पर लूट : सोनीपत के गोहाना रोहतक रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने बाइक में पेट्रोल डलवाने के बहाने सेल्समैन से हजारों रुपये छीन लिए. इस दौरान बदमाश सेल्समैन को धक्का देकर मौके से फरार हो गए. पेट्रोल पंप पर हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

सोनीपत में पेट्रोल पंप पर लूट (Etv Bharat)

बदमाशों ने धक्का देकर पैसे लूटे : पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन राकेश कुमार ने पूरी वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि" देर रात दो बाइक सवार तेल डलवाने पंप पर पहुंचे. उन्होंने 190 रुपए का पेट्रोल भरवाया और चेंज मांगने लगे. मैं जब उन्हें बाकी बचे पैसे देने के लिए बैग से रुपए निकाल रहा था तो बदमाशों ने मुझे धक्का दिया और सारे पैसे छीनकर मौके से फरार हो गए. उनकी बाइक पर टूटी हुई नंबर प्लेट लगी हुई थी इसलिए मैं उनके बाइक का नंबर नहीं देख पाया. हमारे पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है. पुलिस को हमने इसकी शिकायत दे दी है. पुलिस ने मामला दर्ज करे कार्रवाई शुरू कर दी है."