मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने किसान को किया किडनैप, 10 लाख रुपए फिरौती ली, 8 घंटे बाद छोड़ा

मुजफ्फरनगर : जानसठ कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े बदमाशों ने एक किसान का अपहरण कर लिया. 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद बदमाशों ने किसान को 8 घंटे बाद छोड़ दिया. किसान परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंचा और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी. घटना की जानकारी होने पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की.

गुरुवार की है घटना : एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया, गांव तलड़ा के रहने वाले किसान अरुण कुमार गुरुवार सुबह 11:00 के करीब अपने घर से बाइक पर खेत में जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले दो नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया.

किसान के मोबाइल से बेटे को किया फोन : किसान ने तहरीर में पुलिस को बताया, मेरे मोबाइल से अपहरणकर्ताओं ने बेटे को फोन किया और 10 लाख रुपए मांगे. फिरौती मिलने के बाद बदमाशों ने मुझे 8 घंटे बाद छोड़ दिया. इसके बाद किसान ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र दिया.