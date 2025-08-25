धनबाद: जिले में अपराधियों ने कोयला कारोबारी को गोली मार दी. घटना बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल एरिया वन क्षेत्रीय कार्यालय के पास बाघमारा डुमरा रोड पर हुई. जिसे गोली लगी है, उनकी पहचान मंडरा के पूर्व मुखिया शंकर बेलदार के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबकि, तीन बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने शंकर बेलदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें शंकर बेलदार गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद उनके समर्थकों ने आनन-फानन में उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर के अनुसार, बेलदार को पैर में दो और कमर में एक गोली लगी है. उनकी हालत गंभीर है. शंकर बेलदार का नाम कोयला कारोबार से भी जुड़ा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक अस्पताल पहुंच गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मामले की सूचना मिलते ही बरोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मौके से कई खोखे बरामद किए गए हैं. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, शंकर बेलदार श्रवण राय के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे. अचानक तीन बाइक पर सवार अपराधियों ने तीन गोलियां चलाईं. जिसमें एक गोली कमर और दो गोलियां पैर में लगीं.

इसी घटना की जांच के लिए पहुंचे बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने मुखिया के पति, पूर्व मुखिया पर गोलीबारी की है. मुखिया के पति को दो गोलिया लगीं. घटना की जांच की जा रही है. घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि अपराधी तीन बाइकों पर सवार होकर आए थे. कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है.

