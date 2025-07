ETV Bharat / state

ड्यूटी पर जा रहे कैमूर जज के गार्ड पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला, बदमाशों ने लूटी बाइक और नकदी - ATTACK ON KAIMUR JUDGE GUARD

गार्ड पर दिनदहाड़े हुआ जानलेवा हमला ( ETV Bharat )

Published : July 16, 2025 at 7:29 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 7:59 AM IST

कैमूर: बिहार के कैमूर जिला जज अनुराग के गार्ड पर बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की है. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही दो बाइक भी बरामद की गई हैं. बहरहाल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. भभुआ मोहनिया रोड पर हुई घटना: पीड़ित गार्ड शेषनाथ चौबे ने बताया कि मैं बीती सुबह बक्सर से भभुआ अपनी बाइक से आ रहा था, तभी भभुआ मोहनिया रोड में मंडलाकार जेल के पास पीछे से आ रहे बाइक सवारों ने मुझे टक्कर मार दी. जिससे मैं गिर गया और वो लोग भी गिर गए. इसके बाद दो बाइक सवार 8 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की. मैंने राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बदमाशों ने उन्हें भी डराकर भगा दिया. पीड़ित गार्ड शेषनाथ चौबे (ETV Bharat) बदमाशों ने गार्ड को किया अगवा: शेषनाथ चौबे ने बताया कि बदमाशों ने मुझसे इलाज के लिए रुपए मांगे. जिससे मैंने कहा कि अस्पताल चलो, लेकिन उन्होंने मुझे बाइक पर जबरन बैठाया और धमकी दी कि चिल्लाओगे तो जान से मार देंगे. वो मुझे सुअरा नदी की तरफ लेकर गए और वहां भी मेरे साथ मारपीट करने लगे, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और हनुमान मंदिर में छिप गया. बदमाश मंदिर में भी पहुंच गए, लेकिन ज्यादा लोगों को देखकर वो वहां से भाग निकले.

