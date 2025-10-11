ETV Bharat / state

साहिबगंज भेजा गया कुख्यात सुजीत सिन्हा, कई महीनों से पलामू सेंट्रल जेल में था बंद

कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को कड़ी सुरक्षा के बीच पलामू से साहिबगंज जेल शिफ्ट किया गया.

Criminal Sujit Sinha shifted from Palamu to Sahibganj jail
कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल के लिए भेज दिया गया है. शनिवार की देर शाम तक सुजीत सिन्हा की साहिबगंज जेल में शिफ्टिंग हो जाएगी.

दरअसल, सुरक्षा की दृष्टिकोण से जेल आईजी ने दो सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल से साहिबगंज शिफ्ट करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा में पलामू सेंट्रल जेल से सूजीत सिन्हा को साहेबगंज रवाना किया गया है. डेढ़ महीने पहले सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था.

सुजीत सिन्हा पर कुछ वर्ष पहले तक पलामू के विभिन्न इलाकों में अकेले 32 से अधिक एफआईआर दर्ज थे. पिछले कुछ महीनो में सुजीत सिन्हा कई मुकदमों में बरी हुआ है. सुजीत सिन्हा पर पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रांची और रामगढ़ समेत कई इलाकों में एफआईआर दर्ज हैं. सुजीत सिंह से जुड़े हुए मुकदमों की जांच एनआईए एवं एटीएस भी कर रही है.

अपराधी सुजीत सिन्हा के पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया और पूरी जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई थी. सुजीत सिन्हा पलामू सेंट्रल जेल से साहिबगंज भेजे जाने की पुष्टि जेलर आशीष कुमार सिन्हा ने की है. दरअसल पलामू सेंट्रल जेल में कई बड़े अपराधी बंद है. कुछ दिनों पहले 200 से अधिक कैदियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

DONCRIMINAL SUJIT SINHA SHIFTEDPALAMU TO SAHIBGANJ JAILपलामू सेंट्रल जेलCRIMINAL SUJIT SINHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.