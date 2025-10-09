अपराधी सुजीत सिन्हा का नया ठिकाना बनेगा साहिबगंज जेल, प्रशासनिक वजह से किया जा रहा शिफ्ट
पलामू जेल में बंद अपराधी सुजीत सिन्हा को साहिबगंज जेल शिफ्ट किया जाएगा.
Published : October 9, 2025 at 9:45 PM IST
रांचीः पलामू जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक वजह से साहिबगंज जेल शिफ्ट करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. डीआईजी पलामू और जेल अधीक्षक के रिपोर्ट के बाद जेल आईजी के द्वारा संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
आदेश जारी
दुर्दांत अपराधी सुजीत सिन्हा का नया ठिकाना अब साहिबगंज जेल होगा. पलामू जेल में बंद सुजीत सिन्हा को लेकर डीआईजी पलामू और केंद्रीय कारा मदीनगर पलामू के अधीक्षक के द्वारा सुजीत सिन्हा को पलामू जेल से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने को लेकर पत्र भेजा गया था. डीआईजी और जेल अधीक्षक के पत्र के आधार पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जेल आईजी ने सुजीत सिन्हा को पलामू केंद्रीय कारा से हजारीबाग मंडल कारा में शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया है.
आईजी के आदेश यह लिखा गया है कि झारखंड कारा हस्तक 2025 के नियम 552, 528 एवं 560 से प्रदत शक्तियों के तहत केंद्रीय कारा मेदिनी नगर पलामू से बंदी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से साहिबगंज मंडल कारा में शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान की जाती है. इस आदेश में अभी लिखा गया है कि पलामू डीसी, एसपी और जेल अधीक्षक पलामू पर्याप्त और समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर बंदी सुजीत सिन्हा का स्थानांतरण सुनिश्चित करेंगे.
10 अगस्त 2025 से था पलामू जेल में बंद
कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को झारखंड के चाईबासा जेल से 10 अगस्त 2025 को पलामू जेल लाया गया था. पलामू जेल लाने के बाद से ही सुजीत सिन्हा गतिविधियां अचानक बढ़ गई थी. बता दें कि सुजीत सिन्हा पलामू के रेडमा का ही रहने वाला है. झारखंड के कई जिलों में सुजीत सिन्हा पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. उस पर अकेले पलामू में ही 20 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है. सुजीत सिन्हा हाल के दिनों में कई मुकदमों में बरी भी हुआ है. उसको साहिबगंज जेल में शिफ्ट करने संबंधी आदेश के बाद हाई अलर्ट भी जारी किया गया है. सुजीत सिन्हा पर रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़, पलामू समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं.
इसे भी पढ़ें- कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल किया जाएगा शिफ्ट, 20 से अधिक घटनाओं का है आरोपी
इसे भी पढे़ं- फायरिंग मामले में कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा बरी, 2005 में टाउन थाना क्षेत्र में हुई थी गोलीबारी
इसे भी पढे़ं- अमन साव और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े टॉप 20 गुर्गों की सूची तैयार, संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने की तैयारी