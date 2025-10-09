ETV Bharat / state

अपराधी सुजीत सिन्हा का नया ठिकाना बनेगा साहिबगंज जेल, प्रशासनिक वजह से किया जा रहा शिफ्ट

रांचीः पलामू जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक वजह से साहिबगंज जेल शिफ्ट करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. डीआईजी पलामू और जेल अधीक्षक के रिपोर्ट के बाद जेल आईजी के द्वारा संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

आदेश जारी

दुर्दांत अपराधी सुजीत सिन्हा का नया ठिकाना अब साहिबगंज जेल होगा. पलामू जेल में बंद सुजीत सिन्हा को लेकर डीआईजी पलामू और केंद्रीय कारा मदीनगर पलामू के अधीक्षक के द्वारा सुजीत सिन्हा को पलामू जेल से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने को लेकर पत्र भेजा गया था. डीआईजी और जेल अधीक्षक के पत्र के आधार पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जेल आईजी ने सुजीत सिन्हा को पलामू केंद्रीय कारा से हजारीबाग मंडल कारा में शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया है.

आईजी के आदेश यह लिखा गया है कि झारखंड कारा हस्तक 2025 के नियम 552, 528 एवं 560 से प्रदत शक्तियों के तहत केंद्रीय कारा मेदिनी नगर पलामू से बंदी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से साहिबगंज मंडल कारा में शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान की जाती है. इस आदेश में अभी लिखा गया है कि पलामू डीसी, एसपी और जेल अधीक्षक पलामू पर्याप्त और समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर बंदी सुजीत सिन्हा का स्थानांतरण सुनिश्चित करेंगे.

10 अगस्त 2025 से था पलामू जेल में बंद