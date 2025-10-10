ETV Bharat / state

कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाया हरि सिंह, जेल से भागने के 17 साल बाद पकड़ा गया

2008 में रुड़की जेल से भागा था हरि सिंह, एक और मामले में देहरादून पुलिस ने बदमाश विनय त्यागी पर लगाया गैंगस्टर एक्ट

CRIMINAL HARI SINGH ARRESTED
एसटीएफ की गिरफ्त में जेल से फरार अपराधी (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 6:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: एसटीएफ नोएडा टीम और उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से 17 साल से रुड़की जेल से फरार आरोपी 50 हजार रुपए के शातिर इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है. साल 2008 में रुड़की जेल से दीवार कूदकर आरोपी फरार हुआ था. आरोपी साल 2007 में मोबाइल की दुकान से चोरी करने के मुकदमे में जेल गया था. साथ ही पिछले 17 सालों से गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में नाम व पहचान छिपाकर रह रहा था.

2007 में मोबाइल शॉप में की थी चोरी: आरोपी हरि सिंह उर्फ हरीश द्वारा अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर साल 2007 में रुड़की में मोबाइल शॉप में चोरी की थी. कुछ दिनों बाद गंगनहर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर रुड़की जेल भेज दिया गया था. कुछ दिनों बाद आरोपी हरि सिंह उर्फ हरीश रुड़की जेल की दीवार कूदकर भाग गया था. तब से अपना नाम और पहचान छिपाकर पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में रह रहा था.

17 साल से फरार था हरि सिंह: एसटीएफ टीम काफी सालों से आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में लगातार दबिश दे रही थी. पिछले 17 सालों से फरार 50 हजार के इनामी अपराधी हरि सिंह उर्फ हरीश को नोएडा एसटीएफ की सूचना पर थाना रुड़की क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि-

एसटीएफ द्वारा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं. इसी कड़ी में पिछले 17 सालों से फरार एक इनामी अपराधी को नोएडा एसटीएफ की सूचना पर हरि सिंह उर्फ हरीश को थाना रुड़की क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ थाना गंगनहर में 17 साल पहले मुकदमा दर्ज किया गया था.
-नवनीत भुल्लर, एसएसपी, एसटीएफ-

बदमाश विनय त्यागी गैंग पर लगा गैंगस्टर: वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ताबड़तोड़ वारदात करने वाले कुख्यात बदमाश विनय त्यागी और उसके गैंग पर कानून का शिकंजा कस गया है. देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में गैंग के सरगना विनय त्यागी सहित उसके तीन सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस गैंग पर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी, मारपीट और चोरी जैसे तीन दर्जन से अधिक जघन्य अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं. हाल में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने एक कार से लाखों के गहने चोरी में त्यागी को गिरफ्तार किया.

लाखों की चोरी के मामले में जेल में बंद है विनय त्यागी: बता दें कि वर्तमान में मेरठ के जागृति विहार में विनय त्यागी का निवास स्थान है. साथ ही गिरोह के सदस्य राजन सिंह और हरिओम त्यागी के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगाया है. देहरादून पुलिस ने हाल में विनय त्यागी को लाखों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया. उस पर अपने एक दोस्त की कार से लाखों के गहने और नकदी चुराने का आरोप है. उसे आपसी बातचीत के दौरान दोस्त ने कार में कीमती सामान रखा होने की जानकारी दी थी. उसके बाद त्यागी ने अपने साथी के साथ मिलकर साजिश की.

मौका देखकर कार का शीशा तोड़कर चोरी को अंजाम दिया. नेहरू कॉलोनी पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान, जिसमें करीब चार लाख रुपए के गहने और 15 हजार रुपए कैश बरामद किया था. वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार भी जब्त की थी. चोरी के मामले में विनय त्यागी के जमानत पर छूटने की आशंका को देखते हुए उसके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में आर्मी एरिया से फर्जी फौजी गिरफ्तार, सेना की वर्दी और फेक ज्वाइनिंग लेटर भी मिले

For All Latest Updates

TAGGED:

ROORKEE MOBILE SHOP THEFTGANGSTER ON CROOK VINAY TYAGI GANGDEHRADUN CRIME NEWS17 साल बाद फरार चोर गिरफ्तारCRIMINAL HARI SINGH ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.