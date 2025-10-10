ETV Bharat / state

कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाया हरि सिंह, जेल से भागने के 17 साल बाद पकड़ा गया

एसटीएफ की गिरफ्त में जेल से फरार अपराधी ( Photo- ETV Bharat )

Published : October 10, 2025

देहरादून: एसटीएफ नोएडा टीम और उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से 17 साल से रुड़की जेल से फरार आरोपी 50 हजार रुपए के शातिर इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है. साल 2008 में रुड़की जेल से दीवार कूदकर आरोपी फरार हुआ था. आरोपी साल 2007 में मोबाइल की दुकान से चोरी करने के मुकदमे में जेल गया था. साथ ही पिछले 17 सालों से गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में नाम व पहचान छिपाकर रह रहा था. 2007 में मोबाइल शॉप में की थी चोरी: आरोपी हरि सिंह उर्फ हरीश द्वारा अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर साल 2007 में रुड़की में मोबाइल शॉप में चोरी की थी. कुछ दिनों बाद गंगनहर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर रुड़की जेल भेज दिया गया था. कुछ दिनों बाद आरोपी हरि सिंह उर्फ हरीश रुड़की जेल की दीवार कूदकर भाग गया था. तब से अपना नाम और पहचान छिपाकर पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में रह रहा था. 17 साल से फरार था हरि सिंह: एसटीएफ टीम काफी सालों से आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में लगातार दबिश दे रही थी. पिछले 17 सालों से फरार 50 हजार के इनामी अपराधी हरि सिंह उर्फ हरीश को नोएडा एसटीएफ की सूचना पर थाना रुड़की क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि-