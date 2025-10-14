ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट से गैंगस्टर गिरफ्तार; स्क्रीनिंग के दौरान बैग से मिले दो जिंदा कारतूस

सरोजनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि एयरपोर्ट पर पकड़ा गया राम शुक्ला उर्फ दुर्गेश शातिर अपराधी है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर गैंगस्टर गिरफ्तार.
लखनऊ एयरपोर्ट पर गैंगस्टर गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया. उसके बैग से दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे लखनऊ-दिल्ली की इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों के बैग की स्क्रीनिंग की जा रही थी. तभी एक बैग को लेकर सीआईएसएफ जवानों को शक हुआ. बैग खोलकर देखा गया, तो उसमें दो जिंदा कारतूस मिले. पैसेंजर से पूछताछ की गई तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया. सीआईएसएफ ने यात्री को सरोजिनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया.

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के सहायक उपनिरीक्षक कृष्णकांत सिंह ने बताया कि सोमवार को वह एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पर ड्यूटी पर तैनात थे. लखनऊ से दोपहर 12:55 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान 6E 2380 के यात्रियों की जांच की जा रही थी. तभी एक यात्री के बैग की एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान दो जिंदा कारतूस नजर आए.

इसके बाद मूलरूप से लखनऊ के आलमबाग स्थित अर्जुन नगर और वर्तमान में मुंबई के बांद्रा वेस्ट निवासी यात्री राम शुक्ला के बैग की आरक्षी नरेश चौधरी ने जांच की तो उसमें .32 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद हुए. कारतूस से पेंदे पर HPM25M अंकित था. पूछताछ में यात्री राम शुक्ला इन कारतूसों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. वह को वैध दस्तावेज भी नहीं दिखा सका.

इसके बाद सीआईएसएफ ने यात्री को हिरासत में लेकर सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने सीआईएसफ उप निरीक्षक कृष्णकांत सिंह की तहरीर पर मामले की रिपोर्ट दर्ज की और यात्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सरोजनी नगर प्रभारी निरीक्षक राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि कारतूसों के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया राम शुक्ला उर्फ दुर्गेश शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और महिला थाने में धोखाधड़ी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हजरतगंज थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है. कारतूस मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, समर्थकों के साथ कर्बला अब्बास बाग में धरने पर बैठे

TAGGED:

GANGSTER ARRIVED LUCKNOW AIRPORT
GANGSTER ARRESTED LUCKNOW AIRPORT
लखनऊ एयरपोर्ट गैंगस्टर गिरफ्तार
LUCKNOW AIRPORT GANGSTER ARREST
LUCKNOW AIRPORT LATEST NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.