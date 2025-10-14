ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट से गैंगस्टर गिरफ्तार; स्क्रीनिंग के दौरान बैग से मिले दो जिंदा कारतूस

लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया. उसके बैग से दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे लखनऊ-दिल्ली की इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों के बैग की स्क्रीनिंग की जा रही थी. तभी एक बैग को लेकर सीआईएसएफ जवानों को शक हुआ. बैग खोलकर देखा गया, तो उसमें दो जिंदा कारतूस मिले. पैसेंजर से पूछताछ की गई तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया. सीआईएसएफ ने यात्री को सरोजिनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया.

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के सहायक उपनिरीक्षक कृष्णकांत सिंह ने बताया कि सोमवार को वह एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल पर ड्यूटी पर तैनात थे. लखनऊ से दोपहर 12:55 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान 6E 2380 के यात्रियों की जांच की जा रही थी. तभी एक यात्री के बैग की एक्स-रे स्क्रीनिंग के दौरान दो जिंदा कारतूस नजर आए.

इसके बाद मूलरूप से लखनऊ के आलमबाग स्थित अर्जुन नगर और वर्तमान में मुंबई के बांद्रा वेस्ट निवासी यात्री राम शुक्ला के बैग की आरक्षी नरेश चौधरी ने जांच की तो उसमें .32 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद हुए. कारतूस से पेंदे पर HPM25M अंकित था. पूछताछ में यात्री राम शुक्ला इन कारतूसों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. वह को वैध दस्तावेज भी नहीं दिखा सका.