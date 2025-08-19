पटना: राजधानी पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाजितपुर गांव के पास पुलिस और अपराधी के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई है. जिसमें कुख्यात अपराधी दीपक कुमार घायल हो गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस अपराधी को लेकर थाना आ रही थी, तभी कुख्यात अपराधी दीपक कुमार ने फायरिंग कर दी.

महिला से हथियार के बल पर की थी लूट: दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बीते 12 अगस्त को पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला से हथियार के बल पर हुई लूट की घटना में दीपक कुमार नामक अपराधी शामिल है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार किया.

बिहार में पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ (ETV Bharat)

अपराधी ने भागने की थी कोशिश: इसके बाद लूट के सामान को बरामद करने के लिए पुलिस कुख्यात अपराधी दीपक कुमार को उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जगह पर लेकर गई थी, तभी उसने बाजितपुर गांव के पास भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी.

पटना पीएमसीएच रेफर: पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में अपराधी दीपक कुमार पर गोली चलाई. जिससे वो घायल हो गया. उसे पैर में गोली लगी है. आनन-फानन में अपराधी को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर भेजा गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे एसएसपी: मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा, पटना पश्चिम सिटी एसपी के साथ-साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. साथ ही FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो जांच में जुटी हुई है.

''अपराधी दीपक को लूट के सामान की बरामदगी के लिए टीम लेकर गई थी. इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जिससे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली मारी है. उसे दो गोली लगी हैं. अपराधी दीपक के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह कई मामलों में फरार चल रहा था''. - कार्तिकेय कुमार शर्मा, पटना एसएसपी

