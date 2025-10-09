ETV Bharat / state

बरेली में एक लाख का इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर ढेर, SOG जवान घायल

बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बदमाश के खिलाफ 7 जिलों में दर्ज हैं कई मुकदमे.

criminal carrying bounty rs 1 lakh killed encounter bareilly police.
बरेली में एक लाख का इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर ढेर. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:08 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 9:04 AM IST

बरेलीः बरेली पुलिस ने बुधवार देर रात एक लाख के इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. इस मुठभेड़ में एसओजी जवान घायल हो गया है. वहीं, फिरोजाबाद पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे: बरेली कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि SOG टीम और 3 थानों की टीम के साथ इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर की मुठभेड़ बीती रात हुई थी. इस दौरान गोली लगने से एक लाख का इनामी डकैत ढेर हो गया. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ बरेली समेत 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे. इसके अलावा वह थाना बिथरी चैनपुर की डकैती में भी वांछित था. उसके खिलाफ हत्या सहित डकैती के चार मुकदमे दर्ज थे.

पुलिस कस्टडी से हुआ था फरारः उन्होंने बताया कि 2012 में बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से वह फरार हुआ था. 8 साल बाद पकड़ा गया था. इससे पहले वह 50 हजार का इनामी रहा था. बाद में पुलिस ने उस पर इनाम बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था. वहीं मुठभेड़ में गोली लगने से SOG का हेड कॉन्स्टेबल राहुल घायल हो गया है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिस्टल बरामदः उन्होंने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नैनीताल रोड बिलवा पुल के पास तड़के उसकी घेराबंदी की गई थी. इस दौरान उसने फायरिंग की तो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इस कार्रवाई में वह ढेर हो गया. डकैत शैतान के पास से एक पिस्टल 32 बोर, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस 32 बोर, 28 हजार रुपये, मोबाइल , मोटरसाइकल बरामद की गई है. मुठभेड़ के दौरान उसका साथी फरार हो गया है. उसकी पुलिस तलाश कर रही है. एसएसपी ने बताया कि डकैत शैतान बरी चौक कादरगंज रोड कासगंज का रहने वाला था. वह अभी ग्राम भूपखेड़ी, गाजियाबाद में रह रहा था. पुलिस उसके गैंग के बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है.

फिरोजाबाद में हॉफ एनकाउंटर: फिरोजाबाद में ऑटो में बैठकर घर जा रही एक महिला को ऑटो चालक राजेश कुमार निवासी नगला कन्हई सूनसान इलाके में ले गया. महिला ने चालक की मंशा को भांपकर अपनी आबरू बचाने के लिए ऑटो से छलांग लगा दी जिसके बाद ऑटो चालक महिला को छोड़कर फरार हो गया. एएसपी देहात अनुज चौधरी के अनुसार आरोपी को हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है.

Last Updated : October 9, 2025 at 9:04 AM IST

