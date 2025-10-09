ETV Bharat / state

बरेली में एक लाख का इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर ढेर, SOG जवान घायल

बरेलीः बरेली पुलिस ने बुधवार देर रात एक लाख के इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. इस मुठभेड़ में एसओजी जवान घायल हो गया है. वहीं, फिरोजाबाद पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.



7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे: बरेली कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि SOG टीम और 3 थानों की टीम के साथ इनामी डकैत शैतान उर्फ सोल्जर की मुठभेड़ बीती रात हुई थी. इस दौरान गोली लगने से एक लाख का इनामी डकैत ढेर हो गया. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ बरेली समेत 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे. इसके अलावा वह थाना बिथरी चैनपुर की डकैती में भी वांछित था. उसके खिलाफ हत्या सहित डकैती के चार मुकदमे दर्ज थे.

पुलिस कस्टडी से हुआ था फरारः उन्होंने बताया कि 2012 में बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से वह फरार हुआ था. 8 साल बाद पकड़ा गया था. इससे पहले वह 50 हजार का इनामी रहा था. बाद में पुलिस ने उस पर इनाम बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था. वहीं मुठभेड़ में गोली लगने से SOG का हेड कॉन्स्टेबल राहुल घायल हो गया है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



पिस्टल बरामदः उन्होंने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नैनीताल रोड बिलवा पुल के पास तड़के उसकी घेराबंदी की गई थी. इस दौरान उसने फायरिंग की तो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इस कार्रवाई में वह ढेर हो गया. डकैत शैतान के पास से एक पिस्टल 32 बोर, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस 32 बोर, 28 हजार रुपये, मोबाइल , मोटरसाइकल बरामद की गई है. मुठभेड़ के दौरान उसका साथी फरार हो गया है. उसकी पुलिस तलाश कर रही है. एसएसपी ने बताया कि डकैत शैतान बरी चौक कादरगंज रोड कासगंज का रहने वाला था. वह अभी ग्राम भूपखेड़ी, गाजियाबाद में रह रहा था. पुलिस उसके गैंग के बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है.

